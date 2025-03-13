Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Donald Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu | Dış Haberler

        ABD Başkanı Donald Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu

        "Gazze'yi devralma planı" ve ABD'nin Gazze'ye sahip olacağı yönündeki açıklamalarıyla tepki çeken ABD Başkanı Trump, bu kez yaptığı açıklamada, "Hiç kimse Filistinlileri sınır dışı etmiyor." dedi. Trump, Beyaz Saray'da İrlanda Başbakanı Martin'e yöneltilen "Başkan Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma planını onunla görüşüyor musunuz?" sorusunu araya girerek kendisi yanıtladı ve kimsenin Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 14:48 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        "Gazze'yi devralma planı" ve ABD'nin Gazze'ye sahip olacağı yönündeki açıklamalarıyla tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump, kimsenin Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu.

        Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına konuştu.

        Bir muhabirin Martin'e yönelik, "Peki ya Başkan Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma planını onunla görüşüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu Trump, araya girerek kendisi yanıtladı.

        Trump, "Hiç kimse Filistinlileri sınır dışı etmiyor." diye konuştu.

        TRUMP'IN SKANDAL GAZZE PLANI

        ABD Başkanı Trump, Şubat ayı başında Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından Gazze planını paylaşmıştı ve Trump'ın bu planına Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından tepki gelmişti.

        REKLAM

        Trump, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilerek başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde yapılacak yeni yerleşim yerlerine sürgün edilmeleri teklifinde bulunmuştu.

        Gazzelilerin geri dönmesine izin vermenin büyük bir hata olacağını savunan Trump, "Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün ve ABD ona sahip olacak ve yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

        Trump, Gazze'nin tamamen bir yıkım yeri olduğunu tekrarlayarak, "Geri alınacak. Düzleştirilecek, onarılacak. Orada kimse olmayacak. Hamas olmayacak. Orta Doğu'daki diğer çok zengin ülkeler aracılığıyla inşa edeceğiz. İnsanlar için, Filistinliler için, yaşamak için güzel yerler inşa edecekler. Muhtemelen yüzlerce yıldır ilk kez uyum ve barış içinde yaşayacaklar." demişti.

        "Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım" diyen Trump, Gazze’ye geri dönmek için hiçbir şey kalmadığını öne sürdü ve "(Gazze) çok güvensiz ama biz onu gelecekte birileri tarafından geliştirilecek çok iyi bir yer haline getireceğiz. Diğer ülkelerin bazı kısımlarını geliştirmesine izin vereceğiz. Güzel olacak. Dünyanın her yerinden insanlar gelip orada yaşayabilir." ifadelerini kullanmıştı.

        REKLAM

        61 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

        İsrail, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yardımların girişini kısıtlıyor.

        İsrail'in Gazze'de 15 aydan uzun süre devam eden saldırılarında 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        İstanbul'da 16 yaşında çocuk böyle öldürüldü!
        İstanbul'da 16 yaşında çocuk böyle öldürüldü!
        Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!
        Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        MACFit satılıyor
        MACFit satılıyor
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        "Mourinho'nun Türk futboluyla mücadelesi!"
        "Mourinho'nun Türk futboluyla mücadelesi!"
        Habertürk Anasayfa