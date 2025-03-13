Kayseri'de edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kazancılar Çarşısı'nda meydana gelen olayda bir kuyumcuya giren yaşlı kadın; sarrafın altınları gösterdiği sırada yanında bulunan taşla kafasına vurdu.

Sarrafla aralarında bir süre boğuşma yaşanan kadın daha sonra biber gazı sıktı. Sesleri duyan komşu esnaflar, kuyumcuya gelerek yaşlı kadını etkisiz hale getirdi.

KUYUMCU HASTANEYE KALDIRILDI

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Yaralanan sarraf çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ise kadını gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de kuyumcuda inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.