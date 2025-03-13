Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) 2024 sonu itibarıyla dünyanın en büyük savunma sanayii ihracatçılarını açıkladı. SIPRI verilerine göre Türkiye'nin küresel ihracattaki payı son 5 yılda yüzde 103 yükseldi
- 1
ABD
Küresel ihracattaki payı (%): 43
Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): +21
- 2
Fransa
Küresel ihracattaki payı (%): 9.6
Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): +11
- 3
Rusya
Küresel ihracattaki payı (%): 7.8
Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): -64
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- 4
Çin
Küresel ihracattaki payı (%): 5.9
Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): -5.4
- 5
Almanya
Küresel ihracattaki payı (%): 5.6
Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): -2.6
- 6
İtalya
Küresel ihracattaki payı (%): 4.8
Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): +138
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- 7
İngiltere
Küresel ihracattaki payı (%): 3.6
Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): -1.4
- 8
İsrail
Küresel ihracattaki payı (%): 3.1
Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): -2
- 9
İspanya
Küresel ihracattaki payı (%): 3
Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): +29
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- 10
Güney Kore
Küresel ihracattaki payı (%): 2.2
Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): +4.9
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Türkiye
Küresel ihracattaki payı (%): 1.7
Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): +103
- 12
Hollanda
Küresel ihracattaki payı (%): 1.2
Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): -36
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- 13
Polonya
Küresel ihracattaki payı (%): 1
Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): +4031
- 14
İsveç
Küresel ihracattaki payı (%): 0.9
Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): +73
- 15
Norveç
Küresel ihracattaki payı (%): 0.8
Küresel payındaki 5 yıllık değişim (%): +187
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