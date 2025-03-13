Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti

Kuş gribiyle boğuşan ve milyonlarca tavuğun itlaf edildiği ABD'de yumurta fiyatları düştü.

Resmi verilere göre 2024 yılında ABD’de yumurta fiyatları yüzde 65 yükseldi. 2025’te de bu yükseliş devam ederken, perakende yumurta fiyatlarına ocak ayında yüzde 15, şubat ayında ise yüzde 10 zam geldi. 2025 yılında kuş gribi sebebiyle toplamda 35 milyon tavuğun telef olduğu tahmin ediliyor.

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ABD’de yılın ilk 2 ayında yumurta açık ara fiyatı en çok artan gıda ürünü olurken mart başı itibarıyla ithalat etkisi ve kuş gribi vakalarındaki düşüşle fiyatlar gerilemeye başladı. ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre 12’li yumurtanın toptan satış fiyatı martın ilk haftasında 1.20 dolarlık düşüşle 6.85 dolara indi. Bu, fiyatlarda şubat sonuna göre yüzde 15’lik düşüş yaşandığı anlamına geliyor.

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ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins salı günü yaptığı açıklamada ise , ABD’de yumurta fiyatlarının son dönemde düştüğünü ve Mart 2025’te düzine başına 1,85 dolar gerilediğini bildirdi. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, yumurta fiyatlarındaki bu düşüş ithalattan kaynaklanıyor.

TRUMP: ÇOK UĞRAŞTIK VE DÜŞÜRDÜK

ABD’de seçim döneminde yumurta fiyatları önemli bir tartışma konusu haline gelmişti. Bu yüzden Tarım Bakanlığı’nın fiyatlarda düşüş yaşandığını gösteren son raporunun ardından dün ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis’te bir açıklamada bulundu. Trump yumurta fiyatlarıyla ilgili olarak “Çok uğraştık ve düşürdük. Harika bir Tarım Bakanımız var, çok fazla uğraş verdik ve fiyatları yüksek oranda düşürdük” ifadelerini kullandı.

"ABD'YE 7 BİN TON YUMURTA İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, ABD'de kuş gribinden ötürü yaşanan arz kaynaklı kriz sonrası Türkiye'den ABD'ye yumurta ihracatının şubat ayında başladığını anımsatarak, " Ocak ayından mart ayına kadar ABD'ye 7 bin ton yumurta ihracatı gerçekleştirdik. Burada 15 milyon dolar ihracat geliri gerçekleşti. Temmuza kadar devam etmesi planlanan 15 bin ton yumurta ihracatı bulunuyor. İhracatımızı Ramazan ayı dolayısıyla iç piyasanın ihtiyacı olduğu için azalttık" dedi.

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ABD son olarak Ocak 2023’te yumurta ithal ettiği Türkiye’den yeniden yumurta almaya başladı. ABD'deki yumurta fiyatlarının düşmesinde Türkiye'nin de etkisi olduğunu söyleyen Afyon, "Bizle birlikte diğer ülkelerden de alım yaptığı için fiyatlarda bir düşüş yaşandı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yumurta üretiminde yeterlilik oranının yüzde 115 seviyesinde olduğunu anımsatan Afyon sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizde herhangi bir fiyat artışı söz konusu değil. Yumurta fiyatı büyük oranda algıyla oluşuyor. Bizim yumurtamız yeter. Fazlasıyla üretimimiz var. Yeni hayvanlarımız üretime giriyor dememize rağmen ‘yumurta ihracata gidecek, kuş gribi çıktı yumurtamız yetmeyecek’ algısıyla fiyatlar domino etkisiyle yükselişteydi. Onun böyle olmadığını anlayınca fiyatlar geriye geldi. Şu anda beyaz L boyutu yumurta ortalama 160 TL, sarı organik vb. yumurta ise 180-210 TL arasında değişiyor. 'TÜRKİYE YUMURTA İHRACATINDA DÜNYADA DÖRDÜNCÜ SIRADA' Dünyada 5 ana yumurta ihracatçısından biriyiz. Sıralamaya baktığımızda Hollanda 1. Türkiye olarak 4. sıradayız. Fakat iç piyasa etkilenmesin diye 5. sıraya düşebiliriz. Hollanda açık ara yumurta ihracatında dünya birincisi fakat üretimde ilk 20'de dahi yok. Bunun nedeni ise başka ülkelerden aldığı yumurtaları millileştirerek kendi ihracat hanesine yazıyor. Diğer ülkeler ise sıralama olmaksızın Brezilya, Polonya, Ukrayna ve ABD (kuş gribi öncesi)."