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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı! | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 16 yaşında çocuk böyle öldürüldü! Olayın 2 şüphelisi yakalandı!

        İstanbul'da, 16 yaşındaki Hüseyin Asil'in öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 2 şüphelinin kaldırımda bekleyenlere peş peşe ateş etiği silahlı saldırıda zanlılar, olay yerinden kaçtı. Olayın ardından yapılan çalışmalarla kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı

        Giriş: 13.03.2025 - 13:41 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:08
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        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
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        İstanbul Bahçelievler'de, Zafer Mahallesi Dizdar Sokak'ta, 6 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde kaldırımda bekleyenlere silahlı saldırı düzenlendi.

        ÇOCUK SIRTINDAN VURULDU

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre gerçekleşen silahlı saldırıda Hüseyin Asil (16) sırtından vuruldu, E.B. (18) ve F.K. (21) de saldırıda yaralandı.

        10 MERMİ KOVANI BULUNDU

        Hayatını kaybeden 16 yaşındaki Hüseyin Asil.
        Hayatını kaybeden 16 yaşındaki Hüseyin Asil.

        Saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Asil hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise yaptığı incelemelerde 10 adet kovan buldu.

        SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

        16 yaşındaki Hüseyin Asil'in hayatını kaybettiği ve 2 arkadaşının yaralandığı saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

        SİLAHLI 2 KİŞİ ATEŞ AÇTI

        Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheli 2 kişinin, kaldırımda bekleyenlerin yanına yaklaşarak yanlarında bulunan silahlarla peş peşe ateş ettiği yer aldı.

        "YANIMIZA GELİP ATEŞ ETTİ"

        Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada mağdur E.B.’nin ifadesi alındı. E.B. ifadesinde; sokak üzerinde arkadaşları ile oturdukları sırada isimlerini bilmediği 2 kişinin yaya olarak yanlarına geldiğini ve kendilerine doğru ateş etmeye başladıklarını, o sırada yaralandıklarını, kendisinin husumetlisinin olmadığını ve konunun neden gerçekleştiğini bilmediğini beyan etti.

        2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Yapılan sokak çalışmalarında Cinayet Büro Amirliği ve Organize Şube Ekipleri şüpheli Ö.K. (16) ve 25 yaşındaki B.K.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
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        #istanbul
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