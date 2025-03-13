ABD Başkanı Donald Trump, AB'nin tarife planına yönelik "Avrupa Birliği tarifeleri geri çekmezse misilleme yapacağız" ifadelerini kullandı

Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada "Dünyanın en düşmanca ve suistimal edici vergilendirme ve tarife otoritelerinden biri olan ve tek amacı Amerika Birleşik Devletleri'nden yararlanmak olan Avrupa Birliği, Viski'ye yüzde 50'lik bir tarife koydu. Bu tarife derhal kaldırılmazsa, ABD yakında FRANSA VE DİĞER AB ÜLKELERİNDEN ÇIKAN TÜM ŞARAPLAR, ŞAMPANYALAR VE ALKOLLÜ ÜRÜNLERE yüzde 200 tarife koyacak. Bu, ABD'deki şarap ve şampanya firmaları için harika olacak" ifadelerini kullandı.

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TARİFE SAVAŞLARI

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25'lik tarifeleri 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti.

AB Komisyonu, ABD'nin yeni çelik ve alüminyum tarifelerinin haksız bulunduğunu, buna karşı "hızlı ve orantılı" karşı önlemler başlatıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, ABD'nin gümrük vergileri kararının, transatlantik ticareti aksatacağı, işletmelere ve tüketicilere zarar vereceği ve daha yüksek fiyatlara yol açacağı belirtilmişti.

AB Komisyonu'nun yeni tarifelere dikkatli biçimde ayarlanmış iki aşamalı yanıt vereceği bildirilen açıklamada, ekonomik zarara yanıt olarak toplamda 26 milyar euroluk karşı önlemin yürürlüğe gireceğini kaydetmişti.

Avrupa Komisyonu bu kapsamda 1 Nisan'dan itibaren, Harley-Davidson motosikletleri, viski ve kot pantolonlar gibi klasikleşen Amerikan ürünleri de dahil olmak üzere 8 milyar euroluk ABD tarifelerini yeniden uygulayacağını bildirmiş, Nisan ortasından itibaren de AB üye ülkelerinin onayına tabi olmak üzere 18 milyar euroluk yeni ABD tarifeleri ile daha fazla karşı önlem alacaklarını belirtmişti.