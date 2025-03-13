Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        68
        Fenerbahçe
        FB
        61
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        50
        Beşiktaş
        BJK
        44
        ikas Eyüpspor
        EYP
        43
        Göztepe
        GÖZ
        36
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Gaziantep FK
        GFK
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        33
        Trabzonspor
        TS
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        32
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Net Global Sivasspor
        SVS
        27
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        27
        Bellona Kayserispor
        KYS
        27
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        16
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe çeyrek final için Rangers deplasmanında: İşte Mourinho'nun 11'i! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe çeyrek final için Rangers deplasmanında: İşte Mourinho'nun 11'i!

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda bu akşam Rangers'a konuk olacak. İlk maçı 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, en az 3 farklı galibiyet alması durumunda turu geçecek. 2 farklı galibiyette uzatmalara gidecek karşılaşmada diğer tüm sonuçlarda ise İskoç ekibi tur atlayacak. İşte Rangers-Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar ve Mourinho'nun muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.03.2025 - 09:49 Güncelleme: 13.03.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında bu akşam İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak. Ibrox Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        • 2

          Müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını vatandaşları Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Rohit Saggi olacak. Maçta Hollandalı Pol van Boekel VAR, Almanya'dan Christian Dingert ise AVAR olarak görev alacak.

        • 3

          TUR İHTİMALLERİ

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda. Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.

        • 4

          Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

        • 5

          2 EKSİK VAR

          Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Çağlar Söyüncü ile Allan Saint-Maximin, İskoçya kafilesinde yer almadı.

        • 6

          İSMAİL YÜKSEK DÖNÜYOR

          Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, takıma geri dönüyor. Sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan İsmail, teknik heyetin görevlendirmesi durumunda Rangers maçında forma giyebilecek. İsmail, son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giymiş ve o maçta sakatlanmıştı.

        • 7

          Öte yandan sarı-lacivertli ekipte ilk maçta kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Fred Rodrigues ve Bright Osayi-Samuel de formasına kavuşacak.

        • 8

          6 İSİM SINIRDA

          Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Edin Dzeko ve Allan Saint-Maximin, kart görmeleri durumunda turu geçmeleri halinde çeyrek final ilk maçında mücadele edemeyecek.

        • 9

          İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i:

        • 10

          İrfan Can Eğribayat

        • 11

          Yusuf Akçiçek

        • 12

          Djiku

        • 13

          Skriniar

        • 14

          Fred

        • 15

          Szymanski

        • 16

          Kostic

        • 17

          Osayi-Samuel

        • 18

          Talisca

        • 19

          Dzeko

        • 20

          En-Nesyri

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        Çelik kasayı 30 saniye çaldılar! 7 aylık takip sonuç verdi!
        Çelik kasayı 30 saniye çaldılar! 7 aylık takip sonuç verdi!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Bebekte kafa travması tespit edilmişti! Kalpsiz anneye büyük ceza!
        Bebekte kafa travması tespit edilmişti! Kalpsiz anneye büyük ceza!
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        5 yaşındaki Kutay'dan kahreden haber!
        5 yaşındaki Kutay'dan kahreden haber!
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Ayasofya hakkında şaşırtan bilgiler!
        Ayasofya hakkında şaşırtan bilgiler!
        Putin: Kursk düşmandan özgürleştirilecek
        Putin: Kursk düşmandan özgürleştirilecek
        Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüşü yine ertelendi
        Size yalan söylüyor olabilir!
        Size yalan söylüyor olabilir!
        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' dolandırıcılığı... Kadın doğum uzmanı tutuklandı!
        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' dolandırıcılığı... Kadın doğum uzmanı tutuklandı!
        Sağlıklı oruç için bunlara dikkat!
        Sağlıklı oruç için bunlara dikkat!
        Habertürk Anasayfa