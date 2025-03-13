Fenerbahçe çeyrek final için Rangers deplasmanında: İşte Mourinho'nun 11'i!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda bu akşam Rangers'a konuk olacak. İlk maçı 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, en az 3 farklı galibiyet alması durumunda turu geçecek. 2 farklı galibiyette uzatmalara gidecek karşılaşmada diğer tüm sonuçlarda ise İskoç ekibi tur atlayacak. İşte Rangers-Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar ve Mourinho'nun muhtemel 11'i...
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında bu akşam İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak. Ibrox Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
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Müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını vatandaşları Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Rohit Saggi olacak. Maçta Hollandalı Pol van Boekel VAR, Almanya'dan Christian Dingert ise AVAR olarak görev alacak.
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TUR İHTİMALLERİ
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda. Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.
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Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.
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2 EKSİK VAR
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Çağlar Söyüncü ile Allan Saint-Maximin, İskoçya kafilesinde yer almadı.
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İSMAİL YÜKSEK DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, takıma geri dönüyor. Sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan İsmail, teknik heyetin görevlendirmesi durumunda Rangers maçında forma giyebilecek. İsmail, son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giymiş ve o maçta sakatlanmıştı.
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Öte yandan sarı-lacivertli ekipte ilk maçta kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Fred Rodrigues ve Bright Osayi-Samuel de formasına kavuşacak.
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6 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Edin Dzeko ve Allan Saint-Maximin, kart görmeleri durumunda turu geçmeleri halinde çeyrek final ilk maçında mücadele edemeyecek.
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İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i:
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- 10
İrfan Can Eğribayat
- 11
Yusuf Akçiçek
- 12
Djiku
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- 13
Skriniar
- 14
Fred
- 15
Szymanski
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- 16
Kostic
- 17
Osayi-Samuel
- 18
Talisca
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- 19
Dzeko
- 20
En-Nesyri