Galatasaray'dan Yves Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
Galatasaray için flaş bir transfer iddiası daha öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Yves Bissouma transferinde sona yaklaştığı aktarıldı.
- 1
Süper Lig'de şampiyonluk, Avrupa'da ise büyük başarılar elde etmek isteyen Galatasaray, transferde gaza bastı.
- 2
RMC Sport'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Tottenham'da forma giyen Yves Bissouma transferinde mutlu sona ulaştı.
- 3
Galatasaray'ın Malili futbolcuyla anlaşma sağladığı belirtilirken, kulüpler arasında görüşmelerin son aşamada olduğu aktarıldı.
-
- 4
Yıldız orta saha, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alıyordu.
- 5
Telegraph'ın haberine göre ise Galatasaray ve Tottenham, Bissouma transferi için kiralık + satın alma opsiyonlu transfer için görüşüyor.
- 6
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Bissouma'nın, kulübü Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor.
-