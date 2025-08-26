Habertürk
        Antalya haberleri: Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi | SON DAKİKA HABERİ

        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!

        Antalya'da, tartıştığı Rus eşi 57 yaşındaki Aısylu Akhmetshina tarafından bıçaklanan 51 yaşındaki Osman Karayel, hastane yerine pansiyonda kalan ağabeyinin yanına gitti. 3 gün sonra hayatını kaybeden Karayel'in vücudunda kesi izi olduğunun fark edilmesi üzerine yapılan araştırma sonrası gözaltına alınan Aısylu Akhmetshina, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 11:48 Güncelleme: 26.08.2025 - 12:54
        Antalya'da olay, 23 Ağustos’ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Osman Karayel (51), Rus uyruklu eşi Aısylu Akhmetshina (57) ile tartıştıktan sonra Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 561 Sokak’ta yer alan pansiyonda konaklayan ağabeyi Ali Karayel'in yanında kalmaya başladı.

        KARDEŞİ YERDE HAREKETSİZ BULDU

        Rus eş Aısylu Akhmetshina, tutuklandı.
        Rus eş Aısylu Akhmetshina, tutuklandı.

        DHA'daki habere göre cumartesi günü saat 22.00 sıralarında markete giden Ali Karayel, pansiyona dönünce kardeşini odada göremedi. Etrafa bakınan Karayel, koridorda bulunan tuvalette kardeşi Osman Karayel'i hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Osman Karayel, 51 yaşındaydı.
        Osman Karayel, 51 yaşındaydı.

        İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Osman Karayel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine pansiyona olay yeri inceleme, Cinayet Büro ve Muratpaşa Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

        KARNINDAN BIÇAKLANMIŞ

        Ekiplerin incelemesinde Karayel'in karın bölgesinde, birkaç günlük olduğu değerlendirilen 3 santimlik kesi yarası olduğu belirlendi. Osman Karayel'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        KARNINI TUTARAK PANSİYONA GİRMİŞ

        Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin incelemesinde Karayel'in ölmeden 3 gün önce Baraj Mahallesi’ndeki evinde, boşanma aşamasında olduğu Aısylu Akhmetshina ile tartışıp kavga ettiği, sonrasında eşi tarafından bıçaklandığı belirlendi.

        HASTANEYE GİTMEYİ KABUL ETMEMİŞ

        Kimseye haber vermeyen Karayel'in evden çıkarak ağabeyi Ali Karayel'in yanına gittiği, pansiyona girmeden önce karnını tuttuğu tespit edildi. Osman Karayel'in, durumu ağabeyine anlattığı ancak hastaneye gitmeyi kabul etmediği de öğrenildi.

        EŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Baraj Mahallesindeki eve giderek Osman Karayel'in eşini gözaltına aldı. Suç aleti bıçağa ise el konuldu. Aısylu Akhmetshina, ifade işleminin ardından adliyeye götürüldü. Akhmetshina, basın mensuplarının "Eşinizi siz mi bıçakladınız" sorusuna ise yanıt vermedi.

        "KENDİMİ KORUMAK İSTERKEN OLDU"

        Aısylu Akhmetshina ifadesinde, Osman Karayel ile boşanma aşamasında olduklarını belirterek, “Senelerdir beni darp ediyordu. O gün geldiğinde de tartıştık. Ben de elimde olan bıçakla kendimi savunmak isterken ona geldi. Bilinçli ve isteyerek yapmadığım bir şey" ifadelerini kullandı. Aısylu Akhmetshina, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        ELİ KARNINDA YÜRÜMESİ KAMERAYA YANSIDI

        Rusya uyruklu eşi Aizylu Akhmetshina tarafından bıçaklandıktan sonra hastane yerine ağabeyinin kaldığı pansiyona giden ve 3 gün sonra hayatını kaybeden Osman Karayel’in, pansiyona girişi sırasındaki görüntüleri ortaya çıktı.

        Osman Karayel’in pansiyonun asansöründen çıkarken sol elini karnına koyup sekerek yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
        Habertürk Anasayfa