        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!

        İstanbul'da, tartıştığı annesini silahla öldüren 20 yaşındaki Azad Kınay kaçtığı Sakarya'da yakalandı. Olayla ilgili yapılan soruşturmada, annesinin üzerindeki gördüğü silahı almaya çalışırken tartışma yaşandığını ve arbede sırasında silahın kazayla patladığını söyledi. Annesinin vurulması üzerine olay yerinden kaçtığını ifade etti

        Giriş: 26.08.2025 - 11:22 Güncelleme: 26.08.2025 - 12:03
        İstanbul'da olay, dün gece 00.05 sıralarında Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi 1385 Sokak'ta, 5 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bir kadının silahlı vurulduğu ihbarı üzerine polis olay yerine gitti.

        OĞLU TARAFINDAN VURULDU

        Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Çiğdem Kınay'ın (45) hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin, olay yeri incelemesini tamamlamasının ardından Çiğdem Kınay'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda cinayeti Çiğdem Kınay’ın 20 yaşındaki oğlunun işlediği belirlendi. Annesini öldüren Azad Kınay olaydan sonra kayıplara karıştı.

        SAKARYA’DA YAKALANDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kayıplara karışan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Derinleşen çalışmalarda şüphelinin Sakarya’ya kaçtığı belirlendi. Sakarya’da olduğu tespit edilen Azad Kınay düzenlenen operasyonla yakalandı.

        "SİLAHI GÖRÜNCE TARTIŞMA ÇIKTI"

        Olayda kullanan silah da boş bir arazide bulundu. İstanbul’a getirilen Azad Kınay verdiği ifadesinde, cinayetin, annesinin silahı görmesiyle aralarında yaşanan tartışma sonucu kazayla gerçekleştiğini iddia etti.

        Katil zanlısı, olay günü annesinin üzerinde silahı gördüğünü belirterek, "Annem elimdeki silahı almaya çalıştı. Aramızda bu yüzden tartışma çıktı. Elimden almaya çalıştığı silah kazayla patladı" dedi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Azad Kınay tutuklandı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
