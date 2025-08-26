ABD vize ücretine büyük zam

1 Ekim'de başlayacak yeni mali yılla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmek milyonlarca insan için çok daha pahalı hale gelecek. Kongre, göçmen olmayan vize başvuruları için 250 dolarlık bir ücret ekleyen One Big Beautiful Bill Act (Tek Büyük Güzel Yasa Tasarısı Yasası) olarak bilinen yasayı yakın zamanda kabul etti.

USA Today'de yer alan habere göre bu maliyet, turist vizesi (B1/B2) için mevcut 185 dolarlık ücrete ekleniyor ve ülkeye bağlı olarak toplam ücret kişi başı yaklaşık 435 dolara çıkıyor; bu da yüzde 135'ten fazla bir artışa denk geliyor.

Diğer yandan bu zam, ABD'yi ziyaret etmek için vizeye ihtiyaç duymayan ESTA programındaki ülkelerden gelen kişiler için ise geçerli olmayacak.

ABD VİZESİ DÜNYANIN EN PAHALI VİZELERİNDEN BİRİ OLACAK

Dışişleri Bakanlığı, ücretin 2026'da yürürlüğe girebileceğini, ancak yasal olarak yeni mali yılla birlikte başlayabileceğini söyledi. Yasalaşırsa, ABD vizesi dünyanın en pahalı vizelerinden biri olacak. Yetkililer ayrıca, yeni ücretin iade edilebileceğini de öne sürdüler, ancak bunun nasıl işleyeceği konusunda net bir zaman çizelgesi veya yönerge yok.

Vize ücretlerine gelen zaman sadece turizm amaçları gelenleri de etkilemeyecek. Çünkü ABD 2026 yılında FIFA Dünya Kupası'na 2028 yılında ise Los Angeles Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak. 55 MİLYON KİŞİ İNCELENİYOR Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklamada geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin, göçmenlik kurallarını, vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediğinin incelendiğini bildirmişti. DİĞER ÜLKELER DE BENZER ÖNLEMLER ALABİLİR Avrupa Birliği, ABD vatandaşlarının ve diğer AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarının vizesiz giriş yapmalarına olanak tanıyan ETIAS seyahat izninin 2026 yılında 7 dolardan 20 doların üzerine çıkacağını duyurdu. Diğer ülkeler de benzer önlemler alarak Amerikalıların yurt dışına seyahat etmesini daha pahalı hale getirebilir. Ticaret Bakanlığı Ulusal Seyahat ve Turizm Ofisi'ne göre, 2023 yılında uluslararası ziyaretçiler ABD'de 212 milyar dolardan fazla harcama yaptı. Ekonomik Analiz Bürosu, turizmin o yıl ABD GSYİH'sinin yüzde 3,03'ünü oluşturduğunu bildirdi.