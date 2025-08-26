Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bu meydanı doldurarak heyecanımıza ortak olan kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. O kahraman ordunun her bir ferdinin aziz ruhları şad olsun.

Malazgirt'te düşmanı bozguna uğratan, Anadolu'nun kapısını ardına kadar açan o güçlü irade bugün işte burada. O güçlü ruh bugün hamd olsun Malazgirt Meydanı'ndadır. Malazgirt'te omuz omuza destan yazan kahramanların uğruna hayatını kaybettiği mukaddes değerler buradadır. Anadolu'nun gönül harcını muhabbetle yoğuran kurucu irade bugün buradadır.

Sultan Alparslan'ın zaferini Selahattin Eyyubi ile buluşturan bu imandır. Millet olarak bundan 954 yıl önce Malazgirt ovasında yazılan kahramanlık destanından aldığımız cesaret ve özgüvenle istikbale yürüyoruz. Ecdadın mübarek kanlarıyla vatan eylediği bu toprakları ebedi yurdumuz olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Her türlü engele, sabotaja rağmen büyük ve güçlü Türkiye için çırpınıyoruz.

GAZZE MESAJI Bugün, bekası söz konusu olduğunda hiçbir güce boyun eğmeyen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Kendi vatandaşlarıyla mazlum ve mağdurların umudu haline dönüşen bir devlete sahibiz. Filistin davasına tüm imkânlarıyla sahip çıkan, İsrail'in zulümleri karşısında Filistinli kardeşlerini yalnız bırakmayan bir hükümetimiz var. Gazze'nin hakkını ve hukukunu en güçlü şekilde savunuyoruz. UMUT HAVASININ ÖNÜNDE KİMSE DURAMAYACAK Milletimizin fertleri arasına örülen fitne duvarlarını yıkmak için başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede önemli mesafe kat ettik. Kan ve çatışmadan beslenen çevrelerin süreci kundaklama çabalarına rağmen, tüm kurumlarımız adeta bir kuyumcu titizliğiyle yürütüyor. Tüm süreci yakından takip ediyoruz. Kimin destek verdiği kimin de zehirleme içinde olduğu milletimiz tarafından not ediliyor. REKLAM Türkiye terör meselesini tamamen çözme girişiminde saldırı ve tuzaklar da artacaktır. Kimi zaman insanlarımız arasında korku yayarak kimi zaman yurtiçi ve yurtdışındaki ajanlarını kullanarak yapacaklar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu sefer başaramayacaklar. Umut havasının önünde bu defa kimse duramayacak.

Biz, hepimiz, 86 milyon olarak tarihin, kültürün, ortak medeniyetimizin, inançlarımızın bir araya getirdiği büyük bir aileyiz. Aynı milletin evladıyız. Aynı bayrağın, aynı gök kubbenin altında yaşıyoruz. Hepimize yer var. Biz tüm bölgemizde kalıcı barıştan yanayız. Sorunların diyalog ve diplomasi ile çözülmesinden yanayız. Türkler, Araplar, Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar yan yana yaşayacağız. Önce Terörsüz Türkiye'yi sonra Terörsüz Bölge'yi gerçeğe dönüştüreceğiz."