Gece yemek yemenin verdiği rahatsızlıktan kurtulmak isteyenler için kapsamlı bir rehber hazırladık. Gündüz dengeli beslenmekten stres yönetimine kadar tüm etkili yollar bu yazıda!

Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!

Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek adına akşam saat 19:00’dan sonra yemek yenmemesi gerektiğini vurgular. Özellikle gece geç saatlerde yenen yemeklerin çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğine dair pek çok bilgi duymuş olabilirsiniz. Bu soruya yanıt ararken, önce geç saatlerde tüketilen atıştırmalıkların beden sağlığı üzerindeki etkilerini anlamakta fayda var.

Gece yemek yeme alışkanlığından kurtulmak için öncelikle bu davranışın nedenlerini keşfetmek gerekir. Böylece bu alışkanlığı farkındalıkla yönetebilir ve yerini sağlıklı bir yaşam tarzına bırakabilirsiniz.

- Sindirim problemleri,

- Uykunun bölünmesi,

- Kilo artışı,

- Tip 2 diyabet riskinde artış.

Örneğin, British Journal of Nutrition'da yayımlanan bir araştırma, akşamları yüksek glisemik indeksli yiyeceklerin tüketilmesinin insülin direncini artırabileceğini ve diyabet riskini yükseltebileceğini göstermektedir.

GECE YEMEKTEN KAÇINMAK İÇİN NELER YAPABİLİRSİNİZ?

1. SEBEBİ BELİRLEYİN

Gece yeme davranışınızın arkasında hangi nedenin yattığını bulmak, değişimin ilk adımıdır. Bu alışkanlık, gün içinde yetersiz beslenme, stres, can sıkıntısı ya da duygusal boşluklardan kaynaklanabilir. Duygusal yeme eğilimleri, çoğu zaman açlıkla değil, bastırılmış duygularla ilişkilidir.

2. TETİKLEYİCİLERİNİZİ TANIYIN

Yemek yemeye sizi neyin yönlendirdiğini keşfedin. Açlık dışında başka ihtiyaçları karşılamak için yemek yiyorsanız, bu davranışı tetikleyen olayları not almak için bir yiyecek ve duygu günlüğü tutabilirsiniz.

3. RUTİN OLUŞTURUN

Günlük bir yemek ve uyku düzeni oluşturarak bedeninizi belli bir ritme alıştırın. Uyku eksikliği iştahı artırır ve kontrolsüz yemek yeme davranışına neden olabilir.

4. YEMEK PLANI HAZIRLAYIN

Öğünlerinizi planlayarak hem daha sağlıklı tercihler yapabilir hem de gün içinde yeterli beslenerek gece açlığını önleyebilirsiniz. Sağlıklı atıştırmalıklar eklemek, abur-cubur tüketimini azaltır.

5. DUYGUSAL DESTEK ARAYIN

Gece yeme sendromu yaşıyorsanız, bir uzmandan yardım almak faydalı olabilir. Diyetisyen ya da psikolog desteğiyle yeme davranışınızı analiz edebilir, size uygun bir plan oluşturabilirsiniz.