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        Haberler Bilgi Yaşam Tadları lezzetli, kalorileri ise düşük; bu atıştırmalıklar aradığınız yiyecekler olabilir!

        Kalorisi düşük ve sağlıklı atıştırmalıklar hangileridir?

        Öğünler arasında kendinizi besleyici lokmalarla beslemek, ana yemek seçimlerinizi çok daha iyi hale getirecektir. Önemli olan, öğle veya akşam yemeğinde iştahınızı öldürmeden atıştırmalıklarınızın besin değeri sağladığından emin olmaktır. İşte düşük kalorili ve sağlıklı atıştırmalıklar:

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 11:00 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:00
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        • 1

          Gün içerisinde yediğimiz öğünlerin dışında, gün içinde midemiz kazınabilir ve canımız bir şeyler isteyebilir. Böyle durumlarda da aklımıza kilo alır mıyım, zararlı olur mu gibi sorular gelebilir. Biz de sizler için kalorisi düşük, sağlıklı atıştırmalıkları sıraladık.

        • 2

          DÜŞÜK KALORİLİ VE SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR

          1. MEYVELİ YOĞURT DONDURMASI

          Yağsız yoğurdu, çilekle birleştirin ve iyice karıştırın. Meyve parçalanmaya başlayacak ve daha sonra ayrı damlaları ayırıp bir çerez tabağında dondurabilirsiniz. Yoğurt sadece, 100 gram başına 60 kaloriye sahip, pek çok meyve de kalori olarak oldukça düşük.

        • 3

          2. DONDURULMUŞ ÜZÜMLER

          Kap başına sadece 62 kalorisi olan tatlı bir zevk için dondurucuda kök saplı üzüm saklayıp kışın da tüketebilirsiniz. Üzümlerde bulunan resveratrol ve quercetin, vücut için güçlü antioksidan etkilere sebep olabilir, bu da ideal ve sağlıklı düşük kalorili atıştırmalık demektir.

        • 4

          3. KABAK ÇEKİRDEĞİ

          1 bardak kabak çekirdeği yaklaşık 285 kalori içerir, ancak bu ortalama bir porsiyondan daha fazladır ve bu tohumlar fosfor, çinko ve magnezyum ile doludur ki bu da kemik mineral yoğunluğuna katkı sağlar. Ayrıca osteoporozun başlamasını önleyebilir.

        • 5

          4. ÇUBUK KRAKER

          En klasik düşük kalorili atıştırmalıklardan biri olan sert tuzlu kıvrık çubuk krakerler, nispeten düşük kalori içerir. Buna karşın yüksek sodyum içeriğine sahiptir, bu nedenle bunları makul bir oranda tüketmelisiniz.

        • 6

          5. TURŞU

          Orta büyüklükte salatalık turşusunda 7 ila 35 arasında kalorinin yanı sıra, sindirim süreçlerini düzenleyen birçok probiyotik vardır. Bununla birlikte, içinde yüksek düzeyde sodyum var, bu nedenle turşuda da abartıdan kaçının. Bu arada turşunun marketlerde konserve şeklinde alınıp tüketilmesinin pek de sağlıklı bir seçim olmayacağını belirtmeliyiz. Turşuyu mümkün olduğunda kendiniz yapın ya da güvendiğiniz turşuculardan alın.

        • 7

          6. PATLAMIŞ MISIR

          Lif içeriği, magnezyum, demir ve vitamin B6 sayesinde patlamış mısır oldukça sağlıklı. Elbette abartmamak kaydıyla; 1 tabak patlamış mısırda sadece 105 kalori var ve düşük kalorili harika bir tuzlu atıştırmalık olarak görebiliriz.

        • 8

          7. SÜZME PEYNİR

          Süzme peynir harika bir protein kaynağı ve mükemmel bir atıştırmalıktır. Bir fincan (226 gram) az yağlı süzme peynir yaklaşık 28 gram protein ve sadece 163 kalori içerir. Birçok çalışma, süzme peynir gibi gıdalardan alınan protein miktarını artırmanın iştah ve açlık seviyelerini azaltabileceğini göstermektedir.

        • 9

          8. PATATES

          Patates, yüksek yağlı patates kızartması ve patates cipsi ile ilişkilendirilmesi nedeniyle genellikle sağlıksız ve zararlı olarak kabul edilir. Ancak gerçek şu ki, patates doyurucu olabilir ve besin açısından zengin bir diyetin önemli bir parçasıdır. Kabuklu bir orta boy fırınlanmış patates 161 kalori içerir, ancak aynı zamanda her biri 4 gram protein ve lif sağlar.

        • 10

          9. KURUYEMİŞ

          Olası en iyi kalorili atıştırmalıklardan biri fındıktır, çünkü bunlar son derece doyurucu olabilirler. Badem, kaju fıstığı ve antep fıstığı, genel kalorilerde en düşük olma eğilimindedir ve birkaç avuç dolusu sizin için de çok etkili olabilir, aynı zamanda sindirim sisteminiz için faydalı yağlar ve diğer antioksidan bileşikleri de vücudunuza dahil eder.

        • 11

          10. SOYA CİPSİ

          Geleneksel patates cipsi yerine çok daha düşük kaloriye sahip olan soya cipsini deneyebilirsiniz. Bu aperatifler, diğer cipslerle karşılaştırıldığında çok daha sağlıklı. İyi bir az kalorili atıştırmalık.

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