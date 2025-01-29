9. KURUYEMİŞ

Olası en iyi kalorili atıştırmalıklardan biri fındıktır, çünkü bunlar son derece doyurucu olabilirler. Badem, kaju fıstığı ve antep fıstığı, genel kalorilerde en düşük olma eğilimindedir ve birkaç avuç dolusu sizin için de çok etkili olabilir, aynı zamanda sindirim sisteminiz için faydalı yağlar ve diğer antioksidan bileşikleri de vücudunuza dahil eder.