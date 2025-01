McLarens'dan bugüne... How I Met Your Mother oyuncuları dizinin finalinden sonra neler yaptı?

JASON SEGEL (MARSHALL ERIKSEN)

Marshall’ın sıcak kanlı ve esprili karakteri Jason Segel’in özüyle birebir örtüşüyordu. Dizi bittikten sonra Segel, senaristlik ve yazarlık kariyerine yoğunlaştı. "The End of the Tour" filmindeki performansıyla eleştirmenlerden tam not alan oyuncu, dramatik rollerde de başarılı olduğunu kanıtladı.