McLarens'dan bugüne... How I Met Your Mother oyuncuları dizinin finalinden sonra neler yaptı?

Bir zamanlar McLaren's Pub'un vazgeçilmez karakterleri olarak ekranlarda olan Ted, Robin, Barney, Marshall ve Lily, milyonlarca izleyiciyi kahkahaya boğmuştu. Dizi sona erdiğinden bu yana dokuz yıl geçti ve oyuncular çeşitli projelerle kariyerlerine devam etti. Şimdi gelin, bu sevilen oyuncuların dizi finalinden bugüne kadar neler yaptığına yakından bakalım!