CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis grubunda yaptığı konuşmada; cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yol haritasını açıkladı. Yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu anlatan Özel, "İstanbul'da bir dizi toplantı yaptık. O toplantıda Ekrem başkanla, Mansur başkanla konuştuk değerlendirdik. Artık bir yeni başlangıca, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma konusunda mutabakatımız tamdır" dedi. Özel, cumhurbaşkanı adayını parti üyelerinin belirleyeceğini vurguladı. Bu sürece katılmak isteyenlere partiye üye olma çağrısında bulundu.

ADAYI ÜYELER BELİRLEYECEK

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Buna göre; CHP’de "Dijital Demokratik Katılım" ya da “sandık” kurulma yöntemi kullanılarak üyelerin tercihi ile Cumhurbaşkanı adayı belirlenecek. Üyelerden çıkan aday, yasa gereği Meclis grubunun da onayına sunulacak. Yani adaylık konusunda son kararı CHP'li vekiller verecek.

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ÖZEL YAVAŞ İLE MUTABIK KALDI MI?

CHP kulislerinde, son gelişmeler bağlamında İmamoğlu'nun adaylığının ilan edileceği ifade ediliyor. Çünkü; CHP örgütleri ve parti genel merkezi üzerinde İmamoğlu’nun ciddi bir ağırlığının olduğu belirtiliyor. Peki Özel’in görüştüğünü ve ‘mutabık olduklarını’ ifade ettiği diğer olası güçlü aday Mansur Yavaş cephesi son gelişmeleri nasıl değerlendiriyor? Habertürk’ün edindiği bilgilere göre; CHP Lideri Özel, Mansur Yavaş ile 23 Ocak Perşembe günü Ankara’da görüştü. Görüşmenin basına duyurulmaması kararı alındı. Ancak Özel grup kürsüsünden görüşmenin yapıldığı bilgisini paylaştı. Peki bu görüşmede ikili bir mutabakata vardı mı?

YAVAŞ’TAN “ERKEN” UYARISI

Mansur Yavaş’a yakın kaynaklara göre; Özel bu görüşmede Yavaş’a aday belirleme sürecini başlatma kararı aldıklarını ifade etti. Bunu kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi. Yavaş ise Özel’e ufukta bir erken seçim olmadığını, adaylık ilanı için bu nedenle çok erken olduğu söyledi. Cumhur İttifakının amacına hizmet edileceği endişesini paylaştı. Özel’in Yavaş’a ön seçimle aday belirleme tercihini ya da kararını ise söylemedi. Yani Özel ve Yavaş arasında adayın belirlenmesi konusunda herhangi bir mutabakata varılmadı.

“CUMHURBAŞKANINI SADECE CHP'LİLER Mİ SEÇECEK?”

Peki Yavaş’a yakın kaynaklar, CHP’de aday belirleme kararının milletvekillerinden oluşan Meclis grubu tarafından belirlendiğine dikkat çekerek, “Adayın grup kararı ile belirleneceğine dair yasa hükümleri göz ardı ediliyor. Üyelerin tercih ettiği isim partinin Meclis grubu tarafından onaylanmazsa ya da önemli bir kısmı farklı bir aday tercinde bulunulursa ne olacak? Bu parti içerisinde yeni bir krizin kapısını aralamaz mı?” dedi. Yine Özel’in birçok kez “seçilmesi garanti birini aday yapacağız” dediğine dikkat çeken kaynaklar; “Genel merkez de görüyor. Anketlerde sayın Yavaş açık ara önde çıkıyor. Seçime kadar Yavaş anketlerde hep birinci olmaya devam ederse ne olacak? ‘Biz üyelerimize sorduk, başka biri çıktı mı?’ denilecek. Bu durumda nasıl garanti aday belirlenmiş olacak? Cumhurbaşkanı sadece CHP'lilerin oyuyla mı seçilecek? Her kesimden insanların destek vereceği bir isim nasıl parti üyeleri tarafından belirlenmiş olacak?” ifadelerini kullandı.