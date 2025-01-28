Galatasaray'da Ziyech Dubai yolcusu!
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yollarını ayırmayı istediği Hakim Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden El Nasr ile anlaşma sağladı.
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Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklenen performansı gösteremeyen Hakim Ziyech, bu dönemde takımdan ayrılacak.
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Faslı yıldız yoluna Avrupa'da devam etmek istese de, beklediği şartlarda bir teklif alamadı.
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Fransa’dan istediği teklifleri alamayan Hakim Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden El Nasr ile anlaşma sağladı.
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Faslı oyuncunun temsilcisi sarı-kırmızılılarla fesih için görüşmelerini sürdürüyor.
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Faslı futbolcunun 2. yarıdaki ücreti olan 2.9 milyon Euro’nun bir kısmını El-Nasr bir kısmını Galatasaray karşılayacak.
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Bu sezon G.Saray'da 11 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 320 dakika sahada kaldı ve 1 asistlik katkı sağladı.
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