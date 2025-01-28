2024’te emekli olamayanların aylıkları ne oldu? - Sosyal Güvenlik Haberleri

2024’te emekli olamayanların aylıkları ne oldu? - Sosyal Güvenlik Haberleri

Habertürk olarak temmuz ayından beri 2024 yılında emekli olanlar ile 2025 yılında olanlar arasında ortaya çıkacak emekli aylığı farkı konusunda uyarıda bulunduk. Emekliliğe hak kazanmış kişiler bu uyarılarımız sayesinde kendi özel durumlarına bakarak planlarını yaptılar. Emekliliğe hak kazananların büyük kısmı emeklilik başvurusunda bulundu. Ancak, emekli aylığı düşük ve çalıştığı işten aldığı ücret yüksek olanlar, küçük yaşta çocuğu bulunanlar, işten ayrılsa aynı ücretle yeni bir işte çalışma imkanı olmayanlar emeklilik dilekçesi vermediler.

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Aralık ayının sonuna kadar e-Devlet’te görünen emekli aylıklarına, 2024 yılında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan yüzde 86,16 oranındaki zam uygulandı. Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 (kamu çalışanları için 14 Ocak 2025) tarihine kadar verenler, 2024 yılındaki yüzde 86,16 oranındaki zamdan yararlandılar. Dilekçeyi aralık ayında vermiş olanlar ocak ayında emekli aylıklarına yapılan yüzde 15,75 oranındaki zamdan da yararlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekliliği hak ettiği halde emeklilik dilekçesini 2024 yılı sonuna kadar vermemiş kişiler ile henüz emekliliğe hak kazanmamış kişilerin e-Devlet’te görünen emekli aylıklarını ocak ayında yeniden hesapladı. Yeni hesaplama sırasında 2024 yılında emekli aylıklarına yapılan yüzde 86.16 oranındaki zam dikkate alınmadı. Onun yerine emekli aylıkları 2024 yılında yüzde 44,38 olarak açıklanan enflasyona göre hesaplandı.

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YENİ HESAPLAMADA EMEKLİ AYLIKLARI NE OLDU?

Yeni hesaplama sonrasında emekli aylığının nasıl değiştiğini somut örnek üzerinden anlatalım. Aralık ayında e-Devlet’te ek ödeme dahil 34.510.09 TL aylık görünen iki kişiden emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verene, yüzde 15,75 oranındaki ocak ayı zammıyla birlikte 39.945,43 TL emekli aylığı bağlanacak.

Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar vermemiş olan diğer kişinin emekli aylığı ise yeni hesaplama sonrasında ocak ayında 30.218,52 TL’ye düştü. Üstelik bu tutarın içinde ocak ayında emekli aylıklarına yapılan yüzde 15,75 oranındaki zam da yer alıyor.

NİSAN AYINDA SEMBOLİK ARTIŞ 2024 yılı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verileri şubat ayının sonunda açıklanacak. Tahminlere göre 2024 yılı GSYH artışı yüzde 3,5 olacak. GSYH’deki artışın yüzde 30’u dilekçesi 2025 sonrasına kalan emeklilerin aylıklarına yansıtılacak. Örneğimizdeki ikinci kişinin e-Devlet’te görünen emekli aylığı nisan ayından itibaren yüzde 0,7 oranında artarak 30.430,05 TL olacak. REKLAM EMEKLİ AYLIĞINDAKİ DÜŞÜŞ NE KADAR OLDU? Sosyal medyada emekli aylığındaki düşüşün aslında başlangıçta söylenenden daha az olduğuna yönelik iddialar gündeme geliyor. Habertürk olarak başlangıçtan itibaren “2024 yılında emekli olanlar ile 2025 yılında emekli olanlar arasında en az yüzde 30 oranında fark olacağını” vurguladık. “Emekli aylığı yüzde 30 oranında düşecek” demedik. Çünkü ikisi ayrı kavramlar. Nitekim yukarıdaki örneğimizde 2024 yılında emekli olan kişinin aylığı (39.945,43 TL) ile emekli olamamış kişinin e-Devlet’te görünen (30.218,52 TL) aylığı arasında yüzde 32,2 oranında fark var. 2024’te emekli olanın aylığı diğerinden yüzde 32,2 oranında daha fazla. Buna karşılık ikinci kişinin emekli aylığındaki düşüş yüzde 24,4’tür. Milli gelirdeki artışın yansıtılmasıyla ikinci kişinin emekli aylığı nisan ayında 30.430 TL’ye yükseleceği için 2024 yılında emeklilik dilekçesi verenin aylığındaki fark yüzde 31,26 olacak. İkinci kişinin aylığındaki düşüş ise yüzde 23,8 olacak. REKLAM Söz konusu iki kişinin emekli aylığı arasındaki fark nisan ayında milli gelir artışı yansıtılmış haliyle aylık 9.515 TL olacak. Yıllık fark 114.185 TL’yi bulacak. Bu fark ömür boyu alınan emekli aylığına yansıyacak. FARKTAN ETKİLENMEMEK İÇİN KAÇ KİŞİ BAŞVURDU? 2024 yılından 2025 yılına geçişte emekli aylığında ortaya çıkan farktan etkilenmemek için kaç kişinin başvurduğu merak ediliyor. Özel sektör çalışanları (4/a) ile BAĞ-KUR (4/b) kapsamındaki kişilerin aralık ayına ait bildirgeleri SGK’ya 20 Ocak 2025 tarihinde verildi. Kamu işçileri (4/a) ile ilk defa memurluğa 15 Ekim 2008 tarihinden itibaren başlayan 4/c statüsündeki kişilerin son aya ait bildirgeleri ise 1 Şubat 2025 tarihinde SGK’ya verilecek. Emeklilik başvurusu yapan kişi sayısının, bildirgelerin tamamının SGK’ya ulaşmasının ardından şubat ayının ortalarına doğru netleşmesi bekleniyor.

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir. *Görsel temsili