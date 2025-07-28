Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye de orman yangınları ile mücadele ediyor. Yüksek sıcaklığın etkisiyle binlerce hektarlık alanı küle çeviren yangınlarla ilgili tablo endişeye yol açarken, son günlerde ağaçlık ve ormanlık alanlarda kuruyan yaprakların bile dökülmeye başlaması dikkat çekti.

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Fotoğraf: İHA

Her iki durumu Habertürk'e değerlendiren Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, "Güneş ışınlarının yakıcı etkisi ve taban suyunun azalmasından dolayı yapraklar bile dökülüyor. Bu durum maalesef ormanlık alanlarda yangınların çıkmasını kolaylaştıran bir etken" dedi.

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Fotoğraf: AA

Türkyılmaz, tüm dünyada bir yangın pandemisi yaşandığını da kaydederek şöyle devam etti:

"Sıcaklıklar son 30 yılın ortalamalarının üzerinde. 3-4 yıl önce bir koronavirüs pandemisi yaşamıştık. Nasıl ki o dönem böyle bir krizi yaşadıysak, şimdi de bir yangın pandemisi yaşıyoruz. Maalesef yangın pandemi haline dönüşmüş durumda. Öyle ki normalde dünyanın en soğuk bölgelerinden Kanada'nın kuzeyinde mayıs ayından bu yana 5.5 milyon hektar ormanlık alan yandı. Rusya'nın Sibirya bölgesinde de 629 bin hektarlık alan küle döndü. ABD'de de birçok eyalette 29 Haziran'dan bu yana yangınlar devam ediyor. Artık bu durum bir yangın pandemisi halini aldı. Bu yaşananlar bir afet dönemidir. Ayrıca sıcaklık rekorları kırılıyor. Güneş ışınlarının yakıcı etkisi ve taban sularının azalmasından dolayı ağaç yaprakları da dökülüyor. Bu durum maalesef ormanlık alanlarda yangınların çıkmasını kolaylaştıran bir etken."

Fotoğraf: AA