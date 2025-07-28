Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmeleri uzatıldı!
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesinin 2027 yılına, Kaan Ayhan'ın sözleşmesinin ise 2028 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.
Yeni sezon transfer döneminde hareketli günler geçiren Galatasaray, iç transferde iki isimle anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesinin 2027 yılına, Kaan Ayhan'ın sözleşmesinin ise 2028 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.
Geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giyen Kaan Ayhan, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağlarken, Abdülkerim Bardakcı ise 49 maçta süre buldu. Bu karşılaşmalarda ise 5 gol attı ve 3 gol pası verdi.