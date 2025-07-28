Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmeleri uzatıldı!

Yeni sezon transfer döneminde hareketli günler geçiren Galatasaray, iç transferde iki isimle anlaşmaya vardı.

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Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesinin 2027 yılına, Kaan Ayhan'ın sözleşmesinin ise 2028 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giyen Kaan Ayhan, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağlarken, Abdülkerim Bardakcı ise 49 maçta süre buldu. Bu karşılaşmalarda ise 5 gol attı ve 3 gol pası verdi.