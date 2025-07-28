Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü

        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü

        Fatih'te 3 yaşındaki Gine uyruklu Ouomu Barry, yola çıktığı sırada yolda ilerleyen gelin arabasının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ölen kız çocuğunun ikizi olduğu ve ailenin sürücüden henüz şikayetçi olmadığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görgü tanıklarından esnaf Ahmet Yüksel, "Gelin arabasıydı; içinde 2 kişi vardı. Başka da kimseyi görmedim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 19:15 Güncelleme: 28.07.2025 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fatih'te, dün saat 13.00 sıralarında 3 yaşındaki Gine uyruklu Ouomu Barry, iddiaya göre evlerinin bulunduğu Vani Sergahı 34. Sokak'ta yola çıktı. Bu sırada sokaktan geçen gelin aracının çarptığı küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaşanan kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İKİZİ SAFİ BARRY KARDEŞİNİN CENAZESİNİ BEKLEDİ

        Cenaze kaldırıldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'ndan Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi. Ouomu Barry'nin ailesi ve çocuğa çarpan sürücünün yakınları olduğunu iddia eden bir grup ise öğle saatlerinde cenazeyi almak üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi. Anne Mariame Toure ile baba Mohamed Barry ve ölen kız çocuğunun ikizi Safi Barry uzun süre Adli Tıp Kurumu önünde otopsi işlemlerinin tamamlanmasını bekledi. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gelin arabası olarak süslenen otomobil seyir halindeyken çocuğun aniden yola çıktığı görülüyor.

        "HIZLA GELDİ ÇOCUĞA VURDU"

        Ölen kız çocuğu Ouomu Barry'nin amcası Oumar Sow, "Amcasıyım. Öğleden sonra evden çıkarken babası, 2 çocuk vardı yolda. Çocuk el arabasını temizliyordu. Bunu temizlerken fark etmeden çocuk sokağa çıkarken, bir düğün arabası geldi. Hızla geldi; çocuğa vurdu. 10 metre mesafeye kadar götürdü çocuğu. Hemen polisler geldi. Polisler gelmeden şoför çocuğu arabasına aldı. Hastaneye götürmüş. Şikayetçi olmak için karar vermedik; çünkü düşünüyoruz. Bize şikayet et dediler. Defnedildikten sonra her şeye bakacağız. 3 yaşında, ikizi vardı" dedi. Amca Sow, sürücünün kimliğiyle ilgili kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini söyledi. Ouomu Barry'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kozlu Gasilhanesi'ne götürüldü.

        "GÖRDÜĞÜM GELİN ARABASIYDI İÇİNDE 2 KİŞİ VARDI"

        Görgü tanığı mobilya dükkanı sahibi Ahmet Yüksel, "Çıktığım zaman çocuk elindeydi kadının. Baktım çocuktan ses çıkmıyordu. Ben de alın hemen 'Arabayla götürün çocuğu' dedim. Çapa'ya mı Cerrahpaşa'ya mı nereye götürürseniz götürün dedim. Onu gördüm. Başka da bir şey görmedim. Adamın biri vardı orada, 'Lastiğin altında kaldı' dedi. Onu duydum. Başka da bir şey görmedim. Lastik geçmiş yani üzerinden geçti diye duydum. Ben görmedim. Baktım kadının elindeydi. Çocuğu o zaman alın götürün hastaneye dedim. Annesinin elindeydi. Bağırıyordu. 'Bağırmanın bir anlamı yok. Götürün hastaneye, belki kurtulma şansı olur. " dedim. Sürücü kaçmadı. Aldı götürdü sürücü, onlarla beraber. Damat adayı altı götürdü sürücü. Gördüğüm gelin arabasıydı. Başka bir şey görmedim. Gelin arabasıydı; içinde 2 kişi vardı. Başka da kimseyi görmedim. Takım elbiseliydi; çiçekliydi. Gelin arabasına benziyordu" dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Galatasaray iki isimle nikah tazeledi!
        Galatasaray iki isimle nikah tazeledi!
        28 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        28 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Uyuşturucu temini iddiasında avukat hayatını kaybetti!
        Uyuşturucu temini iddiasında avukat hayatını kaybetti!
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Karabük'te 6. gün, İzmir'de yeni yangın! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Karabük'te 6. gün, İzmir'de yeni yangın! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        Habertürk Anasayfa