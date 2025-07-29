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        Kuzey Kore'den Donald Trump açıklaması

        Kuzey Kore, nükleer devlet statüsünün reddedilmesini kabul edemeyeceğini bildirirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ikili ilişkilerinin kötü olmadığını işaret etti. Bir Beyaz Saray yetkilisi ise, Trump'ın Kuzey Kore ile diyaloğa açık olduğunu dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 29.07.2025 - 01:53 Güncelleme: 29.07.2025 - 02:09
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        Kuzey Kore'den Trump açıklaması
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        Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump ve nükleer programla ilgili açıklamada bulundu.

        Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kardeşi Kim Yo Jong tarafından yapılan açıklamada, nükleer devlet statüsünün reddedilmesinin kabul edilemeyeceği bildirildi.

        Açıklamada, ABD ile diyaloğun sadece bir temenni olduğu ifade edilirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ikili ilişkisinin kötü olmadığı işaret edildi.

        Söz konusu açıklamada, değişen gerçekliğin kabul edilmemesi durumunda, ABD-Kuzey Kore görüşmesinin bir umuttan ibaret kalacağı ifade edildi.

        Kuzey Kore'den yapılan açıklamada ayrıca, ABD ile çatışmaya girmenin iki ülkenin de yararına olmayacağı dile getirildi.

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        Reuters'ın haberine göre ise bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Kuzey Kore ile nükleerden arındırılma konusunda diyaloğa hazır olduğunu ifade etti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

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