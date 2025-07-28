Kripto para borsası ICRYPEX’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, 1982 yılında İzmir’de doğdu. Eğitim hayatına Maltepe Askeri Lisesi'nde başlayan İçer, ardından Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. Subay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yaptı. Komando Temel Kursu’nu tamamladıktan sonra, İç Güvenlik ve sınır ötesi operasyon bölgelerinde üç yıl boyunca 1. Komando Kol Komutanlığı görevini yürüttü. 2007 yılında ordudan ayrıldı. 2008 yılında finans sektörüne yönelen İçer, Forex piyasalarında Trader olarak çalışmaya başladı. Bu alandaki deneyimiyle birlikte farklı finans kurumlarında FX departmanlarında dealerlık, eğitmenlik ve takım liderliği gibi görevlerde bulundu. Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği yüksek lisans programını tamamladı. Yeditepe Üniversitesi'nde başladığı Finansal Ekonomi doktora programını ise tamamlamadı. Finans alanındaki çeşitli görevlerinin ardından, Mart 2016 ile Ekim 2017 arasında Reel Kapital Menkul Değerler'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Nisan 2018’de ICRYPEX Bilişim A.Ş.’yi kurdu. ICRYPEX, Türkiye merkezli bir kripto para platformu olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin Londra, Toronto ve Dubai’de ofisleri bulunurken; Latin Amerika’da Brezilya ve Afrika’da Güney Afrika pazarlarında genişleme faaliyetleri sürmektedir. ICRYPEX, 2024 yılı sonuna kadar küresel ölçekte faaliyet gösteren bir kripto borsası olmayı hedeflemektedir. Şirket ayrıca YouTube yayınlarına da sponsor oldu. GÜNLÜK İŞLEM HACMİ 750 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE ICRYPEX, Coingecko verilerine göre kripto para borsasında günde ortalama 750 ila 780 milyon dolar arasında bir işlem hacmine sahip. Platformda 168 adet kripto para alınıp satılabiliyor. Kullanıcı sayısı tam bilinmese de platformun kendi sitesinde 80 ülkeden ‘milyonlarca kişiye’ hizmet sunduğu belirtiliyor.
Uyuşturucu sağladığı kişinin komaya girmesine neden olduğu öne sürülen Gökalp İçer tutuklandı
Uyusturucu temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüsten gözaltına alınan ICRYPEX Başkanı Gökhan İçer tutuklandı. İçer'in uyuşturucu temin ettiği öne sürülen Avukat Göksu Çelebi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti
İstanbul'da uyuşturucu temin ettiği kişinin komaya girmesine sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımından dolayı hastaneye kaldırılıp, hayatını kaybeden Göksu Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan Gökalp İçer'in İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli İçer, savcılıktaki ifadesinin ardından "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Sulh ceza hakimliği şüphelinin üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi.
Zanlı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.Avukat Göksu Çelebi
SORGUNUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Gökalp İçer’in hakimlik sorgusunun detayları ortaya çıktı.
Finans Mühendisi olduğunu söyleyen İçer, aylık gelirinin 600 bin TL olduğunu belirtti. Evli olduğunu kaydeden İçer, “Göksu yakın bir arkadaşımdı bir gelecek planlıyorduk. Tek hatam birlikte madde kullanmamız. Suçlamaları kabul etmiyorum, serbest bırakılmamı talep ediyorum” dedi.
“HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI”
Hakimliğin tutuklama gerekçesinde, İçer’in üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olduğu belirtildi.
Mağdur Gökçe Çelebi ile şüpheli Gökalp İçer’in 7 aydır tanıştıkları, zaman zaman görüştükleri belirtilerek bu süre zarfında uyuşturucu madde kullanmadıkları ve aralarında böyle bir konuşma da geçmediği belirtildi. Kararda, Gökalp İçer’in beyanıyla da sabit olduğu kaydedilen olayın ikilinin daha önce aynı adreste ve farklı adreslerde kalmalarına rağmen bir anda uyuşturucu madde kullanımına ilişkin konuştukları belirtildi. Sulh Ceza Hakimi tutuklama kararında olayın bu kısmının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti. Ankara’da oturan Gökçe Çelebi’nin uyuşturucu maddenin nereden temin edileceğini bilemediğinden 8 gramlık uyuşturucu maddeyi Gökalp İçer’in temin ettiği kaydedildi.
MAHKEME: DÖVİZİ YOKTU, UYUŞTURUCU ALAMAZ
İçer, her ne kadar savunmasında paranın yarısını Gökçe Çelebi’nin verdiğini belirtmiş ise de Çelebi’nin acil serviste üzerinden çıkan eşyaların içerisinde 725 TL, Stajyer Avukat kartı ve telefon çıktığı belirtildi. Gökçe Çelebi’nin üzerinde herhangi bir döviz cinsi para bulunmadığı belirtilen kararda, Gökalp İçer’in maddi durumu itibari ile yemeklerin, seyahatlerin ve tatillerin dahi tüm para kendisi tarafından karşılandığı durumunda uyuşturucu maddenin temini sırasında mağdur Çelebi’den para talep etmesinin ya da para almasının hayatın olağan akışına aykırı ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı.
KOMADA, BEYİN REFLEKSİ YOK
Olay yeri inceleme ekiplerince evde bulunan madde ile mağdur Çelebi’nin kanında bulunan maddenin aynı olduğu ve uyuşturucu madde bulundurma suçunun sabit olduğu belirtildi. Gökalp İçer ve Gökçe Çelebi’nin 13 Temmuz gecesi başlayıp ertesi günü öğlene kadar yarım saat ara ile madde kullandıkları, şüpheli İçer’in bunu kabul ettiği kararda anlatıldı. 27 Temmuz’da Gökçe Çelebi’nin bilinci kapalı, koma halinde ve akut böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi uygulandığı, beyin sağı refleksi alınmadığı belirten kararda, Çelebi’nin daha önce madde kullandığına dair somut bir olay olmadığına değinildi.
MAĞDURUN İFADESİNE VE HAYATİ DURUMUNA DİKKAT ÇEKİLDİ
Kararda, Gökalp İçer’in Mağdur Gökçe Çelebi ile uyuşturucu maddeyi sürekli olarak beraber gidip kullanırken, mağdurun hayati tehlike geçirmesine sebebiyet verecek şekilde kullanması sırasında yanında olmamasının ve buna yönelik beyanında maddenin miktarının da bilmediği aktarıldı. Gökçe Çelebi’nin hayatını kaybetmesi durumunda İçer’in üzerine atılı suçun “Kadına karşı olası kastla öldürme” suçuna dönüşebileceği, mağdurun ifadesinin alınmamış olmaması be delillerin toplanmamış olmasına dikkat çekilerek tutuklanmasına karar verildi.
NE OLMUŞTU?
Gökalp İçer ile beraber uyuşturucu kullandığı iddia edilen Ankara Barosu'na üye avukat Göksu Çelebi hastanede tedavi görüyordu. Çelebi bugün hayatını kaybetti.
Buna göre 14 Temmuz tarihinde ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer hakkında, uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda hayati tehlikesi süren Göksu Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ettiği iddia edilerek soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık, İçer'in "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlarından gözaltına alındığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.