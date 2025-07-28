Uyuşturucu sağladığı kişinin komaya girmesine neden olduğu öne sürülen Gökalp İçer tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu temin ettiği kişinin komaya girmesine sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımından dolayı hastaneye kaldırılıp, hayatını kaybeden Göksu Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan Gökalp İçer'in İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli İçer, savcılıktaki ifadesinin ardından "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği şüphelinin üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

Zanlı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

Avukat Göksu Çelebi

Gökalp İçer’in hakimlik sorgusunun detayları ortaya çıktı.

Finans Mühendisi olduğunu söyleyen İçer, aylık gelirinin 600 bin TL olduğunu belirtti. Evli olduğunu kaydeden İçer, “Göksu yakın bir arkadaşımdı bir gelecek planlıyorduk. Tek hatam birlikte madde kullanmamız. Suçlamaları kabul etmiyorum, serbest bırakılmamı talep ediyorum” dedi.

“HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI”

Hakimliğin tutuklama gerekçesinde, İçer’in üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olduğu belirtildi.

Mağdur Gökçe Çelebi ile şüpheli Gökalp İçer’in 7 aydır tanıştıkları, zaman zaman görüştükleri belirtilerek bu süre zarfında uyuşturucu madde kullanmadıkları ve aralarında böyle bir konuşma da geçmediği belirtildi. Kararda, Gökalp İçer’in beyanıyla da sabit olduğu kaydedilen olayın ikilinin daha önce aynı adreste ve farklı adreslerde kalmalarına rağmen bir anda uyuşturucu madde kullanımına ilişkin konuştukları belirtildi. Sulh Ceza Hakimi tutuklama kararında olayın bu kısmının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti. Ankara’da oturan Gökçe Çelebi’nin uyuşturucu maddenin nereden temin edileceğini bilemediğinden 8 gramlık uyuşturucu maddeyi Gökalp İçer’in temin ettiği kaydedildi.

MAHKEME: DÖVİZİ YOKTU, UYUŞTURUCU ALAMAZ

İçer, her ne kadar savunmasında paranın yarısını Gökçe Çelebi’nin verdiğini belirtmiş ise de Çelebi’nin acil serviste üzerinden çıkan eşyaların içerisinde 725 TL, Stajyer Avukat kartı ve telefon çıktığı belirtildi. Gökçe Çelebi’nin üzerinde herhangi bir döviz cinsi para bulunmadığı belirtilen kararda, Gökalp İçer’in maddi durumu itibari ile yemeklerin, seyahatlerin ve tatillerin dahi tüm para kendisi tarafından karşılandığı durumunda uyuşturucu maddenin temini sırasında mağdur Çelebi’den para talep etmesinin ya da para almasının hayatın olağan akışına aykırı ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı.