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        Haberler Gündem Güncel ICRYPEX'in sahibi gözaltına alınmıştı! Uyuşturucu temini iddiasında avukat yoğun bakımda! | Son dakika haberleri

        ICRYPEX'in sahibi gözaltına alınmıştı! Uyuşturucu temini iddiasında avukat yoğun bakımda!

        ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer, "uyuşturucu temini" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dün gözaltına alınmıştı. Olayda İçer ile beraber uyuşturucu kullandığı iddia edilen ve hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılan avukat Göksu Çelebi'nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 14:46 Güncelleme: 29.07.2025 - 16:00
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        Uyuşturucu temini iddiasında avukat yoğun bakımda!
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        ICRYPEX'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, dün "uyuşturucu temini" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

        Olayda İçer ile beraber uyuşturucu kullandığı iddia edilen Ankara Barosu'na üye avukat Göksu Çelebi hastanede tedavi görüyordu. Durumu ağır olan genç kadının hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı. Edinilen bilgilere göre Çelebi'nin hayatını kaybetmediği ancak durumunun ağır olduğu kaydedildi. Buna göre genç avulatın bilincinin kapalı olduğu ve ağır koma hali ile böbrek yetmezliğinin olduğu öğrenildi.

        Buna göre 14 Temmuz tarihinde ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer hakkında, uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda hayati tehlikesi süren Göksu Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ettiği iddia edilerek soruşturma başlatıldı.

        Başsavcılık, İçer'in "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlarından gözaltına alındığını duyurdu.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre de avukata, uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

        GÖKALP İÇER KİMDİR?

        Kripto para borsası ICRYPEX’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, 1982 yılında İzmir’de doğdu. Eğitim hayatına Maltepe Askeri Lisesi'nde başlayan İçer, ardından Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. Subay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yaptı. Komando Temel Kursu’nu tamamladıktan sonra, İç Güvenlik ve sınır ötesi operasyon bölgelerinde üç yıl boyunca 1. Komando Kol Komutanlığı görevini yürüttü. 2007 yılında ordudan ayrıldı. 2008 yılında finans sektörüne yönelen İçer, Forex piyasalarında Trader olarak çalışmaya başladı. Bu alandaki deneyimiyle birlikte farklı finans kurumlarında FX departmanlarında dealerlık, eğitmenlik ve takım liderliği gibi görevlerde bulundu. Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği yüksek lisans programını tamamladı.

        Yeditepe Üniversitesi'nde başladığı Finansal Ekonomi doktora programını ise tamamlamadı. Finans alanındaki çeşitli görevlerinin ardından, Mart 2016 ile Ekim 2017 arasında Reel Kapital Menkul Değerler'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Nisan 2018’de ICRYPEX Bilişim A.Ş.’yi kurdu. ICRYPEX, Türkiye merkezli bir kripto para platformu olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin Londra, Toronto ve Dubai’de ofisleri bulunurken; Latin Amerika’da Brezilya ve Afrika’da Güney Afrika pazarlarında genişleme faaliyetleri sürmektedir. ICRYPEX, 2024 yılı sonuna kadar küresel ölçekte faaliyet gösteren bir kripto borsası olmayı hedeflemektedir. Şirket ayrıca YouTube yayınlarına da sponsor oldu.

        GÜNLÜK İŞLEM HACMİ 750 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

        ICRYPEX, Coingecko verilerine göre kripto para borsasında günde ortalama 750 ila 780 milyon dolar arasında bir işlem hacmine sahip. Platformda 168 adet kripto para alınıp satılabiliyor. Kullanıcı sayısı tam bilinmese de platformun kendi sitesinde 80 ülkeden ‘milyonlarca kişiye’ hizmet sunduğu belirtiliyor.

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        Gökalp İçer gözaltına alındı
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        #Göksu Çelebi
        #son dakika
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