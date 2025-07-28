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        Haberler Spor Transfer Gedson Fernandes, Rusya yolcusu: Benfica ile bonservis anlaşması! - Futbol Haberleri

        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu: Benfica ile bonservis anlaşması!

        Beşiktaş'ta Gedson Fernandes takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Portekiz basını, Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transferinin detaylarını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 20:10 Güncelleme: 28.07.2025 - 20:10
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        • 1

          Beşiktaş'ta uzun süredir gündemde olan Gedson Fernandes'in transferi resmiyet kazanmaya çok yakın. Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola, transferin detaylarını duyurdu.

        • 2

          A Bola'nın haberine göre Beşiktaş, Benfica'da Gedson'un yüzde 50'lik kalan bonservisini 10 milyon euro karşılığında aldı.

        • 3

          Kara Kartal, Portekizli oyuncunun bonservisinin yüzde 50'sine daha önce 6 milyon euro vermişti. Beşiktaş böylelikle Gedson için Benfica'ya 16 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

        • 4

          Siyah-beyazlıların, Gedson'un bonservisinin tamamına sahip olunca Spartak Moskova ile 20 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaştığı iddia edildi.

        • 5

          Öte yandan Championat'ın haberine göre, Gedson Fernandes, Spartak Moskova'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacak. Gedson bu sözleşme ile takımın en çok kazanan futbolcusu olacak.

        • 6

          Beşiktaş'ta 131 maça çıkan Gedson Fernandes, 18 gol atarken, 13 asist yaptı.

        • 7

          Portekizli orta saha Siyah-Beyazlı ekipte 1 Süper Kupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası kazandı.

        • 8
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