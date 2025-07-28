Gedson Fernandes, Rusya yolcusu: Benfica ile bonservis anlaşması!
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Portekiz basını, Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transferinin detaylarını duyurdu
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Beşiktaş'ta uzun süredir gündemde olan Gedson Fernandes'in transferi resmiyet kazanmaya çok yakın. Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola, transferin detaylarını duyurdu.
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A Bola'nın haberine göre Beşiktaş, Benfica'da Gedson'un yüzde 50'lik kalan bonservisini 10 milyon euro karşılığında aldı.
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Kara Kartal, Portekizli oyuncunun bonservisinin yüzde 50'sine daha önce 6 milyon euro vermişti. Beşiktaş böylelikle Gedson için Benfica'ya 16 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
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Siyah-beyazlıların, Gedson'un bonservisinin tamamına sahip olunca Spartak Moskova ile 20 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaştığı iddia edildi.
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Öte yandan Championat'ın haberine göre, Gedson Fernandes, Spartak Moskova'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacak. Gedson bu sözleşme ile takımın en çok kazanan futbolcusu olacak.
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Beşiktaş'ta 131 maça çıkan Gedson Fernandes, 18 gol atarken, 13 asist yaptı.
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Portekizli orta saha Siyah-Beyazlı ekipte 1 Süper Kupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası kazandı.
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