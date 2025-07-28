Lionel Messi, 'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi

Britanyalı bir rock grubu Coldplay'in Boston’daki Gillette Stadyumu’nda düzenlediği 'Music of the Spheres' turnesi konseri, unutulmaz bir skandala sahne olmuştu. 16 Temmuz 2025'te, 1.3 milyar dolar değerindeki teknoloji şirketi Astronomer’in CEO’su Andy Byron ile insan kaynakları müdürü Kristin Cabot, stadyumun 'Kiss Cam' kamerasına yakalanmıştı. Byron ile Cabot'ın sarılmış haldeki görüntüleri, yasak bir aşkı ortaya çıkarmıştı. Zira; Andy Byron ile Kristin Cabot, başkalarıyla evliydi ve o gece bir kaçamak yapıyorlardı.

İhanet skandalı istifa getirdi Haberi Görüntüle

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Görüntülerinin sosyal medyada da yayınlanması üzerine Andy Byron ile Kristin Cabot, görevlerinden istifa etti.

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Günlerce konuşulan olayın ardından 'Kiss Cam'e bu kez Inter Miami ve Arjantin millî takımının kaptanlığını yapan Lionel Messi, eşi Antonela Roccuzzo, Miami'deki Coldplay konserinde 'Kiss Cam'e yakalandı. Messi ile Roccuzzo, evli olduğu için ortaya bir skandal çıkmadı çıkmasına ama ünlü futbolcu, 'Kiss Cam'in 'Kuralı' olan öpüşme eylemini gerçekleştirmedi. Lionel Messi ile Antonela Roccuzzo, izleyicileri selamlamakla yetindi.

'Kiss Cam Öpüşme Kuralı'... Toplu gerçekleştirilen etkinliklerde kamera, bir çifte odaklanıyor. O çift, kendilerini büyük ekranda gördükleri anda öpüşüyor.