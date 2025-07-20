Birkaç gün önce ABD’nin Boston kentinde gerçekleşen Coldplay konserinde büyük bir skandal yaşanmış, konserin canlı yayın kamerasına yansıyan sarmaş dolaş bir çiftin aslında yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

İnternette hızla yayılan videoyla büyük bir ihanet skandalının yaşandığı anlaşılmış ve konserde yakalanan kişilerin teknoloji şirketi Astronomer'in CEO'su Andy Byron ile şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot olduğu anlaşılmıştı.

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Her ikisinin de başkalarıyla evli olduğu ve bir ihanetin ifşa olduğu olay sonrası gözler Astronomer şirketine çevrildi. Şirketten yapılan açıklamada, Byron'un Astronomer'deki CEO'luk görevinden istifa ettiği açıklandı.

Chris Martin

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Astronomer'in X platformunda yaptığı açıklamada; "Daha önce de belirttiğimiz gibi, Astronomer kuruluşumuzdan bu yana bize rehberlik eden değerlere ve kültüre bağlıdır. Liderlerimizin hem davranış hem de hesap verebilirlik konusunda standartları belirlemeleri bekleniyordu ve son zamanlarda bu standart karşılanmadı. Andy Byron istifasını sundu ve yönetim kurulu da kabul etti" denildi.

NE OLMUŞTU? Perşembe günü Coldplay'in Boston konserinde, canlı yayın kamerası, seyirciler arasında sarmaş dolaş oturan bir çifti yakalayınca, grubun solisti Chris Martin; “Şu ikisine bir bakın” diyerek anons yaptı. Ancak görüntülenen ikili, kameraları görünce paniğe kapıldı; erkek hızla yere eğilip kamera açısından çıktı, kadın ise arkasını döndü. Chris Martin ise sahneden olayı esprili bir dille yorumlarken, “Ya aralarında bir yasak aşk var ya da sadece çok utangaçlar” dedi. Martin'in sunduğu seçeneklerden ilki doğru çıktı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerdeki kişilerin Astronomer CEO’su Andy Byron ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot olduğu ortaya çıktı. Her ikisinin de başkalarıyla evli olduğu bilgisi de sosyal medyada yayıldı. Andy Byron'ın eşi Megan Kerrigan Byron, skandal ifşanın ardından sosyal medya hesaplarından 'Byron' soyadını kaldırdı.