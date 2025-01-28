Bolu kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 5 otelden Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak'ta yangın çıktı. 78 kişinin öldüğü yangında, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Dr. Kübra Tonguç Altın (41) ile İzmir'de özel bir okulda eğitim gören 4'üncü sınıf öğrencisi kızı Alya Altın (10) da hayatını kaybetti.

REKLAM advertisement1 DUMANDAN EŞİNİ VE KIZINI KAYBETTİ DHA'daki habere göre Kübra Tonguç Altın'ın eşi Hilmi Altın ise alevlerden yaralı olarak kurtuldu. Altın ailesinin, yangın sırasında 4'üncü kattaki odalarından panikle dışarıya çıktıkları, Hilmi Altın'ın yoğun duman ve koridorun karanlık olması nedeniyle yanındaki eşi ve kızını kaybettiği ortaya çıktı.

ANNE İLE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ Kübra Tonguç Altın ile Alya Altın'ın cenazeleri Parkaltı Camii'nde kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi.

"NEFES ALMAK İMKANSIZDI" Eşi ve kızını kaybeden Hilmi Altın, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Altın, açıklamasında, "Olay günü eşim Kübra'nın 'Hilmi kalk yangın var, bize yetiş' sözüyle gözümü açtığımda karşımda eşimi ve kızımı koşarak odadan çıkarken gördüm. Ben giyinip, odadan çıktığımda ise (tahmini 30-50 saniye farkla) çok yoğun zehir gibi bir dumanla karşılaştım ve nefes almak imkansızdı.

"ARTIK GÖRÜŞ SIFIRDI" Merdivenleri birkaç kez denesem de bulamadım. Eşimin ve çocuğumun erken davranmasının kurtulmalarına yardım ettiğini düşünerek, 8'inci katta, çaresizce ileri geri giderken arkadaşlarımıza koridorda rastladım. Onlarla beraber, diğer arkadaşlarımız Yalçın ailesinin odasına sığındık. Çarşaflarla inme planı yapılırken ben bir kez daha eşimin ve kızımın peşinden gitmek istedim. Yüzüme ıslak havlu sararak tekrar arkadaşlarımın odasını terk ettim. Ancak duman çok daha kötüydü ve artık sıfır görüş vardı. Yine de tekrar merdivenleri arasam da başaramadım" ifadelerine yer verdi.

"HATIRLADIĞIM KADARIYLA 13 KİŞİYDİK" Yaşadıklarını anlatan Hilmi Altın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rastgele dumandan kaçarak yürüdüğümde, koridorun sonunda, nefes almaya imkan veren az görüşlü bir alanda, kalabalık bir grubun cam kırmaya çalıştığını gördüm. Derhal onlara katıldım ve beraber bir odaya sığındık. Hatırladığım kadarıyla 13 kişiydik.

"ÇOK HIZLI ŞEKİLDE ÇARŞAFLAR BAĞLANDI" Dr. Kübra Tonguç Altın, 41 yaşındaydı. Çocuklar ve kadınlar çoğunluktaydı. Odadakiler olarak inanılmaz bir uyum içindeydik ve herkes önce çocukları sonra kadınları ve en son erkekleri indirmek üzere uygulamaya geçti. Arkadaşlar çok hızlı çarşafları bağlarken benim gözüm yataklara ilişti.

"YATAKLARI BÜKEREK AŞAĞI ATTIK" Alya Altın, 10 yaşında annesiyle can verdi. Yataklar büyük, pencereler oldukça küçüktü. Yatakları atabilir miyiz diye sorduğumda tereddütsüz herkes bütün gücünü verdi ve hızla yatakları bükerek aşağı attık. Daha sonra çarşaflarla önce çocukları sonra kadınları yatakların üstüne indirdik."

"KENDİMİ 8. KATTAN 5. KATA BIRAKTIM" Yaptığı paylaşımda kendisinin kurtulduğu o anlara da yer veren Altın, "Erkeklerden bir arkadaş 'Ben çarşafları sabit bir yere bağlarım, sen git ben en son inerim' dedi. Ben de sondan bir önce indim. Benden önceki arkadaş da çarşaf koptu ve bana az bir çarşaf parçası kalmıştı. Kendimi 8'inci kat penceresinden 5'inci kat sundurma üzerine doğru sırt üstü bırakarak yatağa doğru düştüm.

"EŞİMİ VE ÇOCUĞUMU ARAMAYA GİTTİM" Sanırım orada kurtarmaya çalışan bir arkadaşın üstüne düşmüşüm. İkimiz de birbirimizin iyi olduğunu teyit edince koşarak, eşimi ve çocuğumu aramaya gittim.

"TARİFİ İMKANSIZ BİR ACI" Ancak aradığım hiçbir yerde bulamadım. Diğer insanlara faydası dokunabilir diye yatak fikri bizde yaradığı için diğer otele koşup, personelden acilen pencere altlarına yatakları getirmelerini istedim. Sonra sundurmalara diğer otelden yatak atmaya başladık. AFAD ekibi kalabalıklaşınca kurtulanları diğer otele aldılar. Maalesef günün sonunda bu otel Eşim Kübra ve Kızım Alya'yı benden aldı. Dünyanın en acı hissi, tarifi imkansız" dedi.

"MİNİK KUŞUNU BIRAKMADI" Yangında yakınlarını da yitirdiklerini belirten Hilmi Altın, "Biz o otele ilk kez giderken, iki aile, pusetten beri beraber büyüyen, birlikte üniversite planları kuran, aynı evde yaşama hayali ile büyüyen çocuklarımızın tatil arzularını yerine getirmek istedik. Ancak beraber cennete yürüyeceklerini bilemezdik... Kızımızı canından çok seven eşim de asla ayrı kalamadığı ‘minik kuş’unu, son nefesinde dahi bırakmadı. Beraber gittiğiniz Yalçın ailesinden Atakan Hocamı ve minik Derin'imi, canım kızım Alya’m ve canım eşim Kübra’m ile beraber yitirdik. Atakan’ımızın eşi biricik Yaprak ve kızı Defne’miz ise güçlükle kurtularak ailelerine ve bizlere bağışlandı" diye konuştu.

"BU BİR TALİHSİZLİK DEĞİLDİ" Sorumluların hak ettikleri cezayı almaları için var gücüyle savaşacağını da söyleyen Altın, şu ifadeleri kullandı: "O gün o odada ve o otelde kendi canları pahasına insanlar için koşturan herkesten Allah razı olsun. Çok büyük bir can pazarıydı. Ancak bu bir talihsizlik değildi!