Bolu'da, facianın yaşandığı Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında ölenlerden biri de 25 yaşındaki Esra Nazik'ti.

"NEDEN YARDIMA GELMİYORSUNUZ"

Esra Nazik'in yakını Erhan Yıldız da, "Yangından haberdar olunca birkaç yeri 'Yanıyoruz, neredesiniz' diye aramış. Ondan sonra bir daha ulaşamadık. İtfaiyeyi bilmiyorum ama birkaç yeri arayıp, 'Neden yardıma gelmiyorsunuz' diye sormuş" dedi.

Esra Nazik'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü.