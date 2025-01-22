SON DAKİKA HABERİ: Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu | Son dakika haberleri

SON DAKİKA HABERİ: Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu | Son dakika haberleri

Bolu Kartalkaya'da yaşanan facia geride çok büyük acı ve kayıplar bıraktı. O ailelerden biri de Suyolcu Ailesi oldu.

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ANNE, BABA VE 2 ÇOCUK TATİLE GİTTİ DHA'daki habere göre İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan emlak danışmanı Müge Suyolcu (41), inşaat mühendisi eşi Yavuz Suyolcu (42), kızı Pera Suyolcu (10) ve oğlu Göksel Derin Suyolcu'nun (12) yangın sırasında Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de oldukları ortaya çıktı.

ANNE İLE KIZI OTELDEN ÇIKAMADI Yavuz Suyolcu (42) ve oğlu Göksel Derin Suyolcu dışarı çıkmayı başarırken, eşi Müge Suyolcu ve ilkokul 4'üncü sınıf öğrenci olan kızı Pera Suyolcu mahsur kalarak yaşamını yitirdi.

ÇOCUKLAR KIŞ TATİLİNİ SEVİYORDU Ailenin sömestr tatilini fırsat bilip, özellikle kış tatilini seven çocuklarının isteği üzerine Kartalkaya'ya gittikleri öğrenildi. Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler! Haberi Görüntüle