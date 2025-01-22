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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu | Son dakika haberleri

        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!

        Bolu'daki yangın faciasında tatil için İzmir'den Grand Kartal Oteli'ne giden 4 kişilik aileden 41 yaşındaki Müge Suyolcu ile 10 yaşındaki kızı Pera Suyolcu hayatını kaybetti; 42 yaşındaki eşi Yavuz Suyolcu ile 12 yaşındaki oğlu Göksel Derin Suyolcu, otelden son anda çıkarak kurtuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 13:42 Güncelleme: 22.01.2025 - 15:25
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        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
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        Bolu Kartalkaya'da yaşanan facia geride çok büyük acı ve kayıplar bıraktı. O ailelerden biri de Suyolcu Ailesi oldu.

        ANNE, BABA VE 2 ÇOCUK TATİLE GİTTİ

        DHA'daki habere göre İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan emlak danışmanı Müge Suyolcu (41), inşaat mühendisi eşi Yavuz Suyolcu (42), kızı Pera Suyolcu (10) ve oğlu Göksel Derin Suyolcu'nun (12) yangın sırasında Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de oldukları ortaya çıktı.

        ANNE İLE KIZI OTELDEN ÇIKAMADI

        Yavuz Suyolcu (42) ve oğlu Göksel Derin Suyolcu dışarı çıkmayı başarırken, eşi Müge Suyolcu ve ilkokul 4'üncü sınıf öğrenci olan kızı Pera Suyolcu mahsur kalarak yaşamını yitirdi.

        ÇOCUKLAR KIŞ TATİLİNİ SEVİYORDU

        Ailenin sömestr tatilini fırsat bilip, özellikle kış tatilini seven çocuklarının isteği üzerine Kartalkaya'ya gittikleri öğrenildi.

        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
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        #kartalkaya
        #Son dakika haberler
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