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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçük kızıyla can verdi! Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Büyük kızı Kartalkaya'ya gitmedi hayatta kaldı... Küçük kızıyla can verdi! Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!

        Bolu Kartalkaya'da, Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 46 yaşındaki Seha Müge Turan ve 14 yaşındaki kızı Alya Turan, İstanbul'da dün son yolculuğuna uğurlandı. Yangın sırasında Müge Turan'ın eşi Tolga Turan'ı arayıp, "Ne olur bizi kurtar, yanıyoruz" diye yardım istediği öğrenilirken, İngiltere'de okuyan büyük kızı Eylül'ü de Kartalkaya'ya davet ettiği ancak kızının gitmeyip, babasıyla hayatta kaldığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 07:59 Güncelleme: 23.01.2025 - 09:29
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        Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'daki facianın acısi dinmiyor. İstanbul'da bir bilişim firmasında CEO olarak görev alan Tolga Turan'ın eşi Seha Müge Turan (46) ve kızı Alya Turan (14) da, yarıyıl tatilini geçirmek için gittikleri Kartalkaya'da otelde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

        DHA'daki habere göre Bolu'dan İstanbul'a gönderilen Müge Turan ve kızı için dün, Kilyos Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

        BABA İLE BÜYÜK KIZI TAZİYELERİ KABUL ETTİ

        Tolga Turan ve tatile gitmekten son anda vazgeçtiği öğrenilen büyük kızı Eylül Turan (19) taziyeleri cami avlusunda kabul etti. Cenaze namazının kılınmasının ardından Müge Turan ve kızı Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        EŞİNDEN YARDIM İSTEMİŞ

        Öte yandan, Müge Turhan'ın yangın sırasında eşini arayıp yardım istediği öğrenildi. Muhtar Cem Şaik, "Tolga Bey benim çok samimi olduğum ahbabım. Pazar günü eşi ve küçük kızı tatil olduğu için otele gittiler. Ama maalesef bu olay yaşandı. Eşi yangın olduğu sırada Tolga Bey'i aramış, "Ne olur bizi kurtar, biz çıkamıyoruz. Yanıyoruz" diyor.

        "TELEFONLA ARIYOR ULAŞAMIYOR"

        Tolga Bey buradan otele gidiyor. Telefonla devamlı aradığında ulaşamamış. Dumandan etkilenip yaşamlarını yitirdiler" ifadelerini kullandı. Baba Turan'ın facianın yaşandığı otele gittiğinde eşi ve kızının cansız bedeni ile karşılaştığı öğrenildi.

        "İKİ GÜN ÖNCE BİZE GELMİŞLERDİ"

        Cenazede konuşan yakınlardan Pınar Nilgün Kutsal, “Ben anneannesinin arkadaşıydım. Çocuklarını çok iyi yetiştirdiler. Bu ülkeye çok iyi bir evlat vereceklerdi, kısmet olmadı. 2 gün önce bize uğramışlardı. Kedileri sevmiştik, her şey çok iyiydi. Bu sabah haberlerini aldım ve inanamadım. Hayatımda ilk kez bu kadar canım acıyor. Allah hepsini gittikleri yerde rahat ettirsin. Ölen herkesin ruhu şad olsun. Lütfen bu durumu düzeltelim. Önlemleri ciddiye alalım. Çok fazla can kaybı yaşanıyor.

        "BABA KIZ KALDILAR"

        Ülkemizin gençleri, iyi yetişmiş insanları en büyük sermayesidir. Lütfen bu sermayemizi koruyalım. Müge'yi çok severdim. Büyük kızları Eylül, İngiltere okuyor.

        Onu da otele davet etmişler ama gitmek istememiş. Anne kız beraber gitmişler. Müge de eskiden basın mensubuydu.

        Eşinin kendi bilgisayar şirketi var. Evi şen kahkahalar ile doldururlardı. Bir aile yok oldu. Baba kız kaldılar" dedi.

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