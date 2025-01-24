Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Esra Nazik, Şevval Şahin ve Eslem Uyanık 3'ü de 12. kattan atlamış | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Esra, Şevval ve Eslem... 3'ü de 12. kattan atlamış! Ölüm arkadaşlığı!

        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında yaşamını yitiren otelin aşçısı 25 yaşındaki Esra Nazik'in cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi. Esra Nazik'in yangın sırasında babası Süleyman Nazik'i arayarak, "Yanıyoruz, bizi kurtarın" diyerek yardım istediği belirtildi. Aynı yangında hayatını kaybeden garson Eslem Uyanık ve Şevval Şahin'in oda arkadaşı olan Nazik'in de 12. kattan kurtulmak için atladığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 08:24 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Esra, Şevval ve Eslem... 3'ü de 12. kattan atlamış! Ölüm arkadaşlığı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye'yi gözyaşına boğan, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının acısı bitmek bilmezken, yürek yakan detayları da ortaya çıkmaya devam ediyor.

        ANNE VE BABASI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

        Esra Nazik, 25 yaşında hayata veda etti.
        Esra Nazik, 25 yaşında hayata veda etti.

        DHA'daki habere göre yangında ölen aşçı Esra Nazik'in (25) cenazesi, Konya'nın Meram ilçesindeki Ana Sultan Mezarlığı önüne getirildi. Cenazede 1'i kız, 2 çocuk sahibi Süleyman ve Şerife Nazik çifti, ayakta güçlükle durabildi.

        YÜREĞİ KAVRULAN ANNE: KUZUMU YAŞATAMADIM

        Şevval Şahin, 25 yaşında hayatını kaybetti.
        Şevval Şahin, 25 yaşında hayatını kaybetti.

        Anne Şerife Nazik, "Kuzumu yaşatamadım" diyerek yakınlarına sarılıp ağladı. Konya Valisi İbrahim Akın, protokol üyeleri, Nazik ailesinin yakınları ve halk da cenazeye katıldı. Esra Nazik'in cenazesi kılınan namazın ardından Ana Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

        EN SON BABASIYLA GÖRÜŞMÜŞ

        Eslem Uyanık, 27 yaşında yaşamını yitirdi.
        Eslem Uyanık, 27 yaşında yaşamını yitirdi.

        ŞEVVAL VE ESLEM İLE AYNI ODADA KALIYORMUŞ

        Nazik'in yanan otelin personel katı olan 12'nci katta, aynı yangında hayatını kaybeden garson Şevval Şahin (25) ve Eslem Uyanık (27) ile birlikte kaldıkları belirlendi.

        EN SON BABASINI ARAMIŞ

        Nazik'in, olay anından en son babasıyla Süleyman Nazik'i arayıp, "Yanıyoruz, bizi kurtarın" diye yardım istediği ifade edildi.

        ÜÇ ODA ARKADAŞI DA 12. KATTAN ATLAMIŞ

        Esra Nazik, babasını arayıp, &quot;Kurtarın bizi&quot; demiş.
        Esra Nazik, babasını arayıp, &quot;Kurtarın bizi&quot; demiş.

        Esra, Eslem ve Şevval'in kurtulmak için 12. kattan atladıkları öğrenildi.

        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Haberi Görüntüle
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Haberi Görüntüle
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Haberi Görüntüle
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Haberi Görüntüle
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Haberi Görüntüle
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #esra nazik
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        Günün Önemli Manşetleri
        Habertürk Anasayfa