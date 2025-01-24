Esra, Şevval ve Eslem... 3'ü de 12. kattan atlamış! Ölüm arkadaşlığı!
Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında yaşamını yitiren otelin aşçısı 25 yaşındaki Esra Nazik'in cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi. Esra Nazik'in yangın sırasında babası Süleyman Nazik'i arayarak, "Yanıyoruz, bizi kurtarın" diyerek yardım istediği belirtildi. Aynı yangında hayatını kaybeden garson Eslem Uyanık ve Şevval Şahin'in oda arkadaşı olan Nazik'in de 12. kattan kurtulmak için atladığı ortaya çıktı
Türkiye'yi gözyaşına boğan, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının acısı bitmek bilmezken, yürek yakan detayları da ortaya çıkmaya devam ediyor.
ANNE VE BABASI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDUEsra Nazik, 25 yaşında hayata veda etti.
DHA'daki habere göre yangında ölen aşçı Esra Nazik'in (25) cenazesi, Konya'nın Meram ilçesindeki Ana Sultan Mezarlığı önüne getirildi. Cenazede 1'i kız, 2 çocuk sahibi Süleyman ve Şerife Nazik çifti, ayakta güçlükle durabildi.
YÜREĞİ KAVRULAN ANNE: KUZUMU YAŞATAMADIMŞevval Şahin, 25 yaşında hayatını kaybetti.
Anne Şerife Nazik, "Kuzumu yaşatamadım" diyerek yakınlarına sarılıp ağladı. Konya Valisi İbrahim Akın, protokol üyeleri, Nazik ailesinin yakınları ve halk da cenazeye katıldı. Esra Nazik'in cenazesi kılınan namazın ardından Ana Sultan Mezarlığı'na defnedildi.
EN SON BABASIYLA GÖRÜŞMÜŞEslem Uyanık, 27 yaşında yaşamını yitirdi.
ŞEVVAL VE ESLEM İLE AYNI ODADA KALIYORMUŞ
Nazik'in yanan otelin personel katı olan 12'nci katta, aynı yangında hayatını kaybeden garson Şevval Şahin (25) ve Eslem Uyanık (27) ile birlikte kaldıkları belirlendi.
EN SON BABASINI ARAMIŞ
Nazik'in, olay anından en son babasıyla Süleyman Nazik'i arayıp, "Yanıyoruz, bizi kurtarın" diye yardım istediği ifade edildi.
ÜÇ ODA ARKADAŞI DA 12. KATTAN ATLAMIŞEsra Nazik, babasını arayıp, "Kurtarın bizi" demiş.
Esra, Eslem ve Şevval'in kurtulmak için 12. kattan atladıkları öğrenildi.