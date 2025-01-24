Türkiye'yi gözyaşına boğan, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının acısı bitmek bilmezken, yürek yakan detayları da ortaya çıkmaya devam ediyor.

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ANNE VE 2 KIZINA ELVEDA DHA'da yer alan habere göre İstanbul'da bir mağazada satış müdürü olarak çalışan Defne İnal (44) ile kızları Dila (9) ve Ela İnal (7) için Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Defne İnal'ın tabutu çiçeklerle bezendi.

EŞİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ Defne İnal'ın eşi Burak İnal, annesi Gülin Güler ve babası Sermet Arkadaş ile aile yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Burak İnal, cenaze töreninin ardından basına açıklamada bulundu.

OLAY SIRASINDA İSTANBUL'DAYMIŞ Törende, basın mensuplarına açıklama yapan Burak İnal, olay sırasında İstanbul'da bulunduğunu, televizyonu açtıktan sonra yangından haberi olduğunu söyledi. Burak İnal, cenaze töreninin ardından basına açıklamada bulundu.

"BAKILACAK BAŞKA YER VAR MI" Burak İnal, eşi ve 2 kızının, Kartalkaya'ya gitmeden önce son kez fotoğrafını çekmiş. Burak İnal, eşine telefonla ulaşamayınca olay yerine gittiğini anlatarak, "Bütün hastaneleri gezdik, en son Adli Tıp Kurumu'na gittim. Oradaki memura 'Bakılacak bir yer daha var mı?' diye sordum. İçeri girmek istemediğimi, bir yer daha varsa söylemesini rica ettim. Beni yönlendirdi ama orada da yoklardı. Daha sonra aynı günün akşamı teşhis ettim" ifadelerini kullandı.

"BU KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL" İhmal iddialarıyla ilgili avukatların gerekli girişimleri yapacağını kaydeden İnal, "Böyle bir şeyin olması kabul edilebilir değil. Devletimize güvenim sonsuz, gereken yapılacaktır" dedi.