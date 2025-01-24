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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı

        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili gözaltı sayısı 14'e yükselmişti. Gözaltına alınanlardan 8'i savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Sevk edilenlerden Grand Kartal Otel'nin sahibi Ergül ve şirket müdürü Aras tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 14:45 Güncelleme: 24.01.2025 - 20:33
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        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras tutuklandı.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlıdan, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne getirilen 10'unun savcılık sorgusu tamamlandı.

        İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

        İşletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, Halit Ergül ve Emir Aras'ın tutuklanmasına hükmetti. Diğer 6 kişinin mahkemedeki işlemleri sürüyor.

        Gözaltına alınanlardan 2'sinin savcılıkta, 4'ünün ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Soldan sağa Zeki Yılmaz (Otel Müdürü), Emir Aras (Şirket müdürü), Halit Ergül (İşletme sahibi)

        GÖZALTINDAKİ İSİMLER

        Sedat Gülener (Bolu Belediye Başkan Yardımcısı), Ece Kayacan (İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı), Kenan Coşkun (İtfaiye Müdür Vekili), Faysal Yaver (Otelin aşçısı), Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz (Otelin mutfak çalışanları) Hüseyin Özer (Elektrikçi), Zeki Yılmaz (Otel Müdürü), Ali B. (Emekli Mimar)

        BİLİRKİŞİ AKADEMİSYENLER GÖREVLENDİRİLDİ

        Öte yandan, soruşturma kapsamında, yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni bulgular çerçevesinde yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesi ve İnşaat Fakültesinde görev yapan öğretim üyesi akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi.

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