Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
Türkiye'yi yasa ve gözyaşına boğan, 78 canımızı kaybettiğimiz Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yangının çıktığı ilk anlar ve sonrasındaki 2.5 saate ilişkin, oteli dışarıdan gören yakındaki bir güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülere ulaşıldı. Öte yandan, yangınla ilgili gözaltı sayısı dün 14'e yükselmişti. Gözaltına alınanlardan 9'u savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Sevk edilenlerden aralarında, Grand Kartal Otel'nin sahibi Halit Ergül ve işletme müdürü olan damadı Emir Aras'ın da bulunduğu 9 kişi tutuklandı
Bolu'da, 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki facianın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yangının çıktığı 21 Ocak'ta, saat 03.30 ile 06.00 arasında yaşananlar yer alıyor.
OTELİN ARKA CEPHESİNDE ALEVLER GECEYİ AYDINLATIYOR
AA'daki habere göre görüntülerin başladığı saat 03.30'dan kısa süre sonra otelin vadiye bakan arka cephesindeki alevlerin geceyi aydınlattığı, otelin ön tarafında da hareketlilik yaşandığı yer alıyor.
VADİYE BAKAN CEPHEYİ YANGIN SARIYOR
Ekiplerin saat 04.20 sularında müdahaleye başladığı yangında, güvenlik kamerasının kaydı saat 04.30'a yaklaşırken arka cephenin alevle kaplandığı, yükselen alevlerin yukarı katlara doğru artmaya başladığı anlaşılıyor.
ÖN CEPHEDEKİ ODALAR TAHLİYE EDİLİYOR
Otelin dış cephesinden parçaların koptuğu da görülen kayıtta, saat 04.40 sularında ekiplerin merdivenlerle ön cephedeki odalardan tahliyeye başlaması yer alıyor.
2 SAAT SONRA ALEVLER HER YANI SARIYOR
Kamera kaydı saat 05.00 sularını gösterirken çatının ve yan cephenin büyük bölümünün yandığı, saat 05.15'e kadar yoğun alevlerin oteli kapladığı, saat 05.40 sularında da otelin ön cephesinde alevlerin yoğunlaştığı anlaşılıyor.
Kayıtta müdahalede bulunanlar, araç ve insan yoğunluğu da dikkati çekiyor.
TUTUKLU SAYISI 9'A ULAŞTISoldan sağa Zeki Yılmaz (Otel Müdürü), Emir Aras (Şirket müdürü), Halit Ergül (İşletme sahibi).
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.
Böylece işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras ile dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükseldi.
İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltına alınanlardan 4'ünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.