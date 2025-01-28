Düğün hazırlığı yaparken öldüler!
Mersin'in Silifke ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 24 yaşındaki Ali Kimsesiz ile nişanlısı 22 yaşındaki Beyza Bulutoğlu hayatını kaybetti. Düğün hazırlığı yaptıkları belirtilen Kimsesiz ve Bulutoğlu'nun cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı
Mersin'de kaza, dün saat 20.30 sıralarında ilçedeki Göksu Mahallesi Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi.
YOLUN KARŞISINA GEÇECEKLERDİ
DHA'daki habere göre K.Ç. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kimsesiz (24) ile nişanlısı Beyza Bulutoğlu'na (22) çarptı.
NİŞANLI ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, kurtarılamadı.
DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI
Düğün hazırlığı yaptıkları belirtilen Kimsesiz ve Bulutoğlu’nun cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. K.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.