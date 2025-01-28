Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin haberleri: Düğün hazırlığı yaparken öldüler | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Düğün hazırlığı yaparken öldüler!

        Mersin'in Silifke ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 24 yaşındaki Ali Kimsesiz ile nişanlısı 22 yaşındaki Beyza Bulutoğlu hayatını kaybetti. Düğün hazırlığı yaptıkları belirtilen Kimsesiz ve Bulutoğlu'nun cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 13:40 Güncelleme: 28.01.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğün hazırlığı yaparken öldüler!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'de kaza, dün saat 20.30 sıralarında ilçedeki Göksu Mahallesi Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi.

        YOLUN KARŞISINA GEÇECEKLERDİ

        DHA'daki habere göre K.Ç. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kimsesiz (24) ile nişanlısı Beyza Bulutoğlu'na (22) çarptı.

        NİŞANLI ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, kurtarılamadı.

        DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI

        Düğün hazırlığı yaptıkları belirtilen Kimsesiz ve Bulutoğlu’nun cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. K.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mersin
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor? 
        Hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor? 
        Sırbistan Başbakanı istifa etti
        Sırbistan Başbakanı istifa etti
        İmamoğlu 2 soruşturmadan ifadeye çağrıldı
        İmamoğlu 2 soruşturmadan ifadeye çağrıldı
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Beşiktaş'ta rota Ansu Fati!
        Beşiktaş'ta rota Ansu Fati!
        1500 liraya sarı ölüm
        1500 liraya sarı ölüm
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Düğün hazırlığı yaparken öldüler!
        Düğün hazırlığı yaparken öldüler!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Öldüren reklam panosu için dava açıldı!
        Öldüren reklam panosu için dava açıldı!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Habertürk Anasayfa