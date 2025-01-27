Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanırken, lider Galatasaray ile en yakın rakibi Fenerbahçe arasında 6 puanlık fark bulunuyor. Zirve yarışının nefes kestiği Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...
Giriş: 27.01.2025 - 16:19 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:19
- 1
ADANA DEMİRSPOR - 3000
- 2
HATAYSPOR - 3000
- 3
KAYSERİSPOR - 3000
-
- 4
BODRUM FK - 3000
- 5
ÇAYKUR RİZESPOR - 3000
- 6
ANTALYASPOR - 3000
-
- 7
SİVASSPOR - 3000
- 8
KONYASPOR - 3000
- 9
KASIMPAŞA - 3000
-
- 10
ALANYASPOR - 2000
- 11
GAZİANTEP FK - 2000
- 12
TRABZONSPOR - 1000
-
- 13
BAŞAKŞEHİR - 1000
- 14
GÖZTEPE - 500
- 15
EYÜPSPOR - 500
-
- 16
BEŞİKTAŞ - 300
- 17
SAMSUNSPOR - 120
- 18
FENERBAHÇE - 3.30
-
- 19
GALATASARAY - 1.10
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