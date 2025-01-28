1500 liraya ev ya da iş yerine gelen ölüm riski: Sarı serum

Kış mevsiminde vücut direnci düşen bazı vatandaşlar, içeriğindeki B vitamini nedeniyle sarı renkli serumu tercih ediyor. Alerjen bünyeye sahip kişilerde ölüme kadar götüren sarı serumun sadece sağlık merkezlerinde verilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, vatandaşların başvurdukları bu yöntemin büyük sağlık sorunlarına yol açacağını belirtiyor. Sarı serum tedavisi sağlık merkezlerinde hekim onayıyla verilirken 'evde sağlık hizmeti' adı altında bazı kişiler evlere kadar giderek, hiçbir tetkik yapmadan sarı serum uyguluyor.

SOSYAL MEDYADA 'SARI SERUM' İLANLARI

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Antalya'da özellikle yabancı tatilcilere uygulanan bu yöntem için sosyal medyada hesap oluşturulduğu görüldü.

Sosyal medyada verilen ilanda 'Evde, işte 7/24 yanınızda' ibaresi dikkati çekerken ayrıca ateş, öksürük, halsizlik, boğaz ağrısı, eklem ağrısı, genel vücut ağrısı, bulantı ve kusma, üşüme ve titreme gibi şikayetlere de iyi geleceği belirtiliyor. Sosyal medyadaki hesabı 10 bin kişinin takip ettiği dikkati çekerken, bir başka ilanda evde uzman doktor muayenesinin ve hemşire desteğinin yanı sıra, laboratuvar desteği verileceğinin yazılı olduğu da görüldü.

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HERHANGİ BİR TELEFON NUMARASI PAYLAŞILMIYOR

Evlerinde ya da iş yerlerinde sarı serum uygulanan bazı vatandaşların da fotoğraflarının paylaşıldığı hesabın yanı sıra, benzeri çok sayıda hesaptan ilan verildiği dikkati çekti.

İlan verilen hesaplarla iletişim yalnızca mesajlaşma yoluyla kurulabiliyor. Herhangi bir telefon numarası paylaşılmıyor. Ev ya da iş yeri adresi isteniyor. Ödeme nakit alınıp fiş ya da fatura verilmiyor. Eve ya da iş yerine gelip sarı serum uygulanmanın ücreti de adresin konumuna göre, 1500- 2 bin lira arasında değişiyor. Sarı serumun yanında ağrı kesici istendiği takdirde 200 lira daha ödeme alınıyor. İletişim kurulan bir hesabın yöneticisi, şu an stoklarında sarı serum kalmadığını, hemşire ve ambulans ekibiyle görüşerek bilgi vereceğini belirterek, ücretin de 1500 lira olduğunu kaydetti. Fiş ya da fatura verilmeyen bu işlemler hem vatandaşın sağlığını tehlikeye atıyor hem de vergiye tabi tutulmadığı için kanunsuz oluyor.

"EVDE SAĞLIK PERSONELİ TARAFINDAN YAPILSA BİLE ZARARLI"

Antalya Tabip Odası Başkanı Hüseyin Can Ertürk, özellikle kış aylarında bu türden hesapların arttığını gördüklerini söyledi. Bu türden işlemlerin kesinlikle hastane dışında bir yerde yapılmaması gerektiğini belirten Dr. Ertürk, "Evde sağlık personeli tarafından yapılsa bile zararlı. İnsan vücuduna dışarıdan giren tüm maddelere karşı alerji gelişebilir. Alerji geliştiği zaman hastane ortamı olmazsa bir işlem yapamazsınız. Mesela solunumu gitti, kalbi durdu. Hastanede olsanız müdahale edilerek kurtarılabilir ancak evde yaparsanız hastayı kaybedersiniz. 1 milyon kişiye yaparsınız, 1 kişinin alerjisi vardır, o kişi yaşamını yitirir. Bu işlemler para kazanmak için yapılan işlemlerdir" dedi.

"B VİTAMİNİ ALERJİYE NEDEN OLABİLİR" Başkan Ertürk, sarı serumun içeriğindeki B vitamini nedeniyle sarı renkte olduğunu söyledi. B vitamininde de alerjik durumlarla karşılaşıldığını kaydeden Başkan Dr. Ertürk, "B vitamininde de alerjik etkiler oluyor. Solunum durabiliyor. Binde bir olsa bile tehlikeyi göz ardı edemeyiz. Özellikle bu sarı serum olayının ortadan kalkması lazım" dedi. Ertürk, il sağlık müdürlüklerinin bu türden hesapları tespit ederek, gerekli yaptırımı yapabilecek yetkide olduğunu söyledi. Kendilerine gelen şikayetleri de ilgili birimlere bildirdiklerini kaydeden Başkan Ertürk, konunun halk sağlığı boyutuna vardığını ifade etti. 1500 LİRANIN MALİYETİ 150 LİRA Diğer yandan sarı serum için kullanılacak 3 ilaç ve serum sıvısı, tüm eczanelerden reçetesiz 400-500 liraya alınabiliyor. Alınan bu ilaçlar, 5'li kutular halinde satılıyor. 5 ayrı hastaya uygulanabildiğinden kişi başı maliyeti 150 liraya düşüyor. Vergisiz nakit alınan 1500 liranın 150 lirası maliyete gidiyor. Eczacı Mustafa Oruç, yapılan işlemin tamamen ölüm riski taşıdığını şimdiye kadar ölen bir vatandaşın olmamasının ölüm riskinin olmadığı anlamına gelmediğini belirtti. Eczanelerde sarı serum ilacının içeriğinin satıldığını ve alanların da olduğunu belirten Oruç, "Reçetesiz ya da reçeteyle satılıyor. Reçete edilirse hekim tarafından SGK ödemesini karşılıyor. 400-500 lira bandında bir ilaç grubu. Sarı serumu hekim gözetimi altında olmadan evde ya da iş yerinde damar yolu açarak yapmak büyük risk. Ölüme götürebilir. Bu konuda hem halkın bilinçlenmesi lazım hem de bu işlemi kimlerin yaptığının iyi araştırılması gerekiyor" diye konuştu.