TBMM'de, CHP grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin konuştu. Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Örgütümüzün bütün emekçilerine, partimizin tüm seçilmişlerine selam olsun. CHP'nin Manisa'da da Türkiye'de de yürüyüşü devam edecektir...

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Deva Partisinden istifa eden, daha önce devlet bakanlığı görevinde bulunan Selma Aliye Kavaf'a parti rozeti takan Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

Yargı tacizlerine karşı dimdik bir duruşu göstermek üzere geçen hafta bu saatlerde, toplantımızı İstanbul'a taşıyarak yeni bir başlangıca motiveydik. Artık daha sonra acı haberi aldık. Can kaybının 70'lere çıktığını duyduğumuz bir anda biz parti toplantısı yapmayı düşünemezdik. Türkiye'nin dört yanından gelen 81 il başkanımıza toplantımızı iptal ettiğimizi açıkladık. Yetkin arkadaşlarımızı Kartalkaya'ya yönlendirdik. Bizler de hızla Kartalkaya'ya hareket ettik.

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Can kaybının 70'in üzerinde olduğunu bilmemize rağmen yetkililerin açıklamasını bekledik. 6 saat 10 dakika sonra can kaybı açıklandı. Bir şeyi bekliyorlardı. Maalesef 36'sı çocuk olmak üzere 78 canımızı kaybettik. Beklediğimiz bir partinin Ankara kongresi ve eskiden bir partinin sözcüsüyken en ağır eleştirilerde bulunduğu partiye geçen bir sözcünün rozet takılması törenini bekledik.

Bundan saatler sonra vardığım Kartalkaya'da başka bir otelde bakanlara geçmiş olsun derken bilgi aldık. Orada da söyledim, insanlar kaybettiklerinin cansız bedenini ararken suçluluk telaşıyla bir bakanın çıkıp yalanla hedef göstermesinin, polemik yaratmasını doğru bulmadığımı söyledim. Günün o gün olmadığını orada da söyledik. Ellerindeki karayı, kiri başkalarına bulaştırma telaşı vardı. CHP olarak biz hakkaniyetli ve şeffaf bir soruşturma sürdürülmesine o zaman da tarafız şimdi de. Ama yangından 36 saat sonra belediyemizi zan altında bırakmak için AK Parti döneminde 2007 yapılmış bir denetim raporunu servis ettiler.

AK Parti'nin verdiği belgeyi biz vermişiz gibi servis ettiler. AA'yı TRT'yi alet ederek yangının otelin dışında 70 metrekarelik lokantada çıktığını anlatarak algı operasyonuna giriştiler. Bize kapalı zarf içinde mahcup ifadelerle mektup yollayan genel müdürlere şunu söylüyorum. BU kurumları aparat haline getirmeyin altında kalırsınız.

Gerçek, Bolu Belediyesi'nin bu otele uygunluk vermemesi ve AK Parti'nin 12 yıl buraya gidip 2007'den sonra denetim yapmamasıdır. Otele iş yeri ruhsatını Bolu Valiliğe bağlı özel idare vermektedir. Turizm Bakanlığı'nın bu otelde sakınca bulmamasıdır gerçek. Bilirkişi heyeti yangının 4. kattan çıktığını tüm eksiklikleri not ettiler. TRT kameramanı otelin önünde anons geçti. Bilirkişinin raporu bitirdiğini açıkladı. Raporu hazırladı bilirkişiler götürdüler ama almadılar bilirkişi raporunu. Bolu Belediyesi yazılmadığı için bakanlığın adını çıkarmadığı için yangının 4. kattan değil lokantadan çıktığını gösteren bir rapor istediler. 1999'da ruhsatı veren Bayındırlık İl Müdürlüğü daha sonra ismi Çevre Bakanlığı oluyor. Bu işyerine onay veren de Turizm ve Kültür Bakanlığı'ydı. Şahsi onuruna sahip çıkan bilirkişiler bu isteklere imza atmayınca ben raporu o zaman kamuoyuyla paylaştım. Adalet Bakanı'nı aradım kendisi o telefonu açamadı. Bu bağlantının Bolu Adalet Komisyonu aranarak, 6 savcıdan 4'ünün bilirkişilerle hareket etmesi ve baskıya rağmen direnmelerini ona soracağım için o telefona çıkmadı çıkamadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısına ulaştım. Suçlu olmayanlara suçlu deniyor dedim. Kendisi herkesi dinleyeceğini söyledi. O sırada gördük ki telefona çıkmayan Adalet Bakanı, rapora yalan diyemediği için korsan diyor. Korsan nedir? Yetkili olmayan rapor yazarsa korsan olur çünkü. Bu heyetin ismi soruşturma dosyasında var mı, var. Bu soruşturma numarası Kartalkaya soruşturmasında var mı var. O zaman bu rapor korsan değildir Adalet Bakanı Tunç. Bu rapor kimsenin malı değildir ki ele geçirişimiz korsanlık olsun. Bu milletin malıdır, adaletin çalınmasına izin vermedik vermeyeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanı bir tv programına katıldı ve 21 kez 'Ben bunları bilmiyorum' yanıtını vermiş sonra Valiliğe bağlı olan Özel İdare'ye topu atmıştır. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Özel İdare Sekreteri, Turizm Bakanlığı'na cevap vermiştir. İl Özel İdaresi'nin denetleme yetkisi yok, yetkili olan Turizm Bakanlığı'dır yanıtını vermiştir. Sayın Erdoğan hepimiz üzüldük ama bu iki bakanı da atayan sizsiniz. Yetkilendirdikleri şirketin 15 Aralık'ta denetlettiğiniz, yetki belgesi alınan otel cayır cayır yanıyorsa neyi bekliyorsunuz?

Normalde istifa etmesi lazım. Bütün ülke bunu bekliyor ama istifa etmiyor. Neden, 'Sağlık Bakanını istifa ettirdi mi bana istifa ettirecek' diyor. Bakın ağzından aktarıyorum. Siz de diyormuşsunuz ki 'Önümüzde büyük kongre var. Ondan sonra değiştiririz bu yangının yükü üzerimize kalmaz'. Yani şubatın sonunda bunu yapacakmışsınız. Lanet olsun çıkarınıza, düzeninize, sarayınıza. İşte böyle günlerden geçiyoruz. Herkes tedirginlik yaşıyor. Partimiz, vatandaşları teba olmaktan çıkarıp eşit yurttaşlar haline getiren partidir. Çok partili rejimin uygulayıcısıdır. Bu parti 47 yıl ikinci parti olarak da kalmıştır. AK Parti, 23 yıldır milleti yönetmektedir. 31 Mart 2024 seçimlerinde, 47 yıl sonra partimizi 1. parti, AK Parti'yi de 2. parti yaptı. 7 bölgede belediyesi olan tek partiyiz. Ayıptır Ege Bölgesi'ndeki 9 ilin 9'una da sahibiz. Kutlama yemekleri yerine çalışma toplantıları düzenledik. Garibanlara, muhtaçlara el uzatarak, emekli evleri, aş evleri, kreşler açarak, partisine bakmadan insanlara sosyal yardım ulaştırarak, seçimlerden sonraki hizmet sürecini eksiksiz yönettiler. Bugün seçime girsek bu oran memnuniyet oranı yüzde 58, Tayyip beyin anket yaptırdığı şirket ise memnuniyeti yüzde 61 olarak ölçmüş. CHP'nin bu başarısı bizim 1. parti olduğumuzu tastiklerken, gelin Anayasa'yı değiştirelim, İsrail bize saldıracak, Suriye'ye girdim zafere sevin, TRT sen de bunu köpürtmelisin dediler. Dün Türkiye'de yapılan tüm anketleri bir bütün olarak değerlendiren ortalamada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi CHP, yine Türkiye'nin 1. partisi olarak çıktı. Tuzak kuran, silkele diyen, yürüyen işe çomak sokan bir anlayış söz konusudur. Silkelemeye çalıştığı doğal gaz desteğidir, süt desteğidir, yeni doğan paketimizdir. Yeni Zekeriya Öz bulunmuştur. Canan Kaftancıoğlu'na 9 yıl önce attığı tweetlerden siyasi yasak getirmek, Enis Berberoğlu cezaevine göndermek, Demirtaş'ı hapise atmak, TTB'ni kapatmaya çalışmak, onca davayı başaran kişiyi alıp seyyar bir giyotin olarak 'Aferin Akın' dedi. Bir süre sonra İstanbul'da bir kötülük yapmak için İstanbul'a gönderdi. Alıp İstanbul'a başsavcı yaptı. 9 Ekim'de görev başladı. Esenyurt Belediyesi'ne, İstanbul Barosu'na, BTP Genel Başkanı Baş'a, Beşiktaş Belediyesi'ne, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a, Ayşe Barım üzerinden birçok sanatçıya soruşturma başlattı. Adaleti katleden bilirkişiyi deşifre ettiği için Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açan bir savcı ile karşı karşıyayız.

Yeni bir cadı avıyla karşı karşıyayız. Sen 12 yıl önce Gezi'ye gittin mi? Sen Gezi'ye gidin diye telefon açtın mı diye sormak, Gezi soruşturması başlatmak, 12 yıl sonra Gezi'ye gidenlerden hesap soruyorlar hissini yaratmak için yapılanın organize bir mesele olduğunun hepimiz farkındayız. Gezi'ye gidenlerden hesap sorulmuyor, Tamer Karadağlı devlet tiyatrolarının başına getirildi. Yavuz Bingöl'den de hesap sorulmuyor. Gezi'de hesap sorulan oraya gidenlerin bugünkü tavrıdır. Gezi'de bulunanlara 'Siz devleti yıkmaya çalıştınız' diyenlere hatırlatırım. Tayfun Kahraman, Erdoğan ile görüşmüş heyetin başıdır. Tayfun Kahraman, şimdi devleti yıkmaya kalkmakla suçlanıyor. İstibdat döneminin kolonları yükseltilecek öyle mi, sizden korkan sizden beter olsun. Bahçeli, 15 Temmuz'dan ders almayanlara sesleniyormuş, 'Yüreğiniz yetiyorsa yine çıkın sokağa' diyormuş. Bu kardeşiniz, 15 Temmuz'da da 16 Temmnuz'da da 'Seçilmiş parlamentonun arkasındayız' dedi. Bülent Tezcan, 'Şimdi tankların üzerine çıkmanın tam zamanıdır' dedikten sonra Tekin Bingöl, 'Darbeye direnin' dedikten sonra o an Bahçeli ne diyor? 'Halkın sokağa daveti Türk askeriyle muhtemel çatışmaya girmesi vahim sonuçlar doğuracaktır. İç savaş şartlarına hizmet etmesi düşünülmemelidir. Hiçbir ülkücü karanlık bir ortamda taraf olmayacaktır' diyor. Sen mi sokakta hesap sormuşsun? İsteyen açsın baksın o zaman attıkları MHP'nin tweeetine. 1970'lerin sonunda bir sağdan bir soldan vuruyorlardı. MHP'li bir eczacı Cemil Çölcü eczanesinde vuruldu. Bir sonraki gün Neşe Gülersoy eczanesinde vurulup öldürüldü. Elindeki metin, Cemil Çölcü'yü vuranları kınayan bir metindi. Sonra her ikisinin de vurulduğu silah aynı çıktı. Her yıl ikisinin de mezarına gidip çiçeği biz bırakırız. Bu ülke birbirinin evlatlarını ölüme yollamamayı öğrendi, bundan ders aldı. Her bayram mezarlarına giderim. CHP'liler böyle insanlardır. Senin kınından çıkaramayacağın kılıç bizim içimize sokamayacağımız bir kötülüktür. Ben o gün 6 yaşındaydım, sen o gün 36 yaşındaydın. Sen içinde tuttuklarını bugün ortaya kustun. Seni ve ortağını kovana kadar bu ülkenin başından, Özgür Özel mücadele edecektir. Ümit Özdağ'a yapılan muameleyi kendime yapılmış sayıyorum. Kılıç çekip bağlılık yemini eden teğmenlere de Gezi yüzünden 1000 gündür ya da 7 yıldır içerde yatanlara da, 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyen genel başkana da bütün benliğimizle sahip çıkacağız.

Geçen hafta Ekrem Başkan'la birlikte yargıyı eleştiren bir konuşma yaparken, Ekrem Başkan, 'Cem benim evladımdır. Evladımla uğraşma. Bak sana söz veriyorum biz iktidar olduğumuzda senin evladın da güvende olacak' dedi. Tebrik ettim, böyle bir teminatı milletimize vermez zorundayız dedim. Bugün AK Parti'ye üye olanlar yarın için bu kaygıyı duymamalı, dedim. 10 dakika sonra, Ekrem Başkan'a, savcı ve ailesini tehdit etmekten soruşturma açıldı. Buradan bile ailesini kullanarak Ankara'dan kendisine verilen giyotinlik görevini sürdüren buna da evlatlarını alet eden bir kişiyle karşı karşıyayız. Cuma günü ifade çağrıldı Ekrem Başkan. Demokrasi isteyen herkes, demokrasi isteyen herkes, ifadeye çağrılan İstanbul'u bunlara karşı muhafaza edeceğim diyendir. Muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar cuma günü ifadeye çağrılmıştır. Cuma günü ifadenizi gidip verin diyorum. Bunların bir tek nedeni var. Anketlerden yükselen umut dalgası birisini fena korkutmaktadır. Onu kimin yenebileceğini o da biz de bilmekteyiz. Yoksullarla, emeklilerle, emekçilerle, gençlerimizle birlikte yeni bir başlangıcı yapmanın zamanı gelmiştir. Artık yeni bir yola çıkmaya hazırız. Ekrem Başkanımızla Mansur Başkanımızla konuştuk. İki demokrasi kahramanımızın 'Partim bana görev verirse' diye kurdukları cümlelerine teşekkür ediyorum. Bu gözü dönmüş adaletsizliğe karşı, demokrasiyle geldiği koltuğu şiddetle bırakmak istemeyenlere karşı sandık görevlilerinin tek tek tespitinden, genel seçimlerden aldığımız derslerle sandığı kurup korumaktan, partimizin programını bir hükümet programına, Cumhurbaşkanı adayımızı belirmek için harekete geçiyoruz. Şubat ve mart ayında, örgütümüzle, sandık görevlilerimizle bugün başlıyoruz. Adayımızı elbette hepimiz sayıları 1.6 milyona yaklaşan cesur yürekle birlikte belirleyeceğiz. 'Ben cumhurbaşkanımı adayımı belirlemek istiyorum' diyenlere sesleniyorum. Bundan sonraki cumhurbaşkanını belirlemeye varsanız hepinizi baba ocağına bekliyoruz. Partiye üye olan herkes cumhurbaşkanını belirlemek için oyunu verecektir. Hep birlikte başaracağız. Biz başaracağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum."