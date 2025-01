TBMM'de, CHP grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin konuştu. Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Örgütümüzün bütün emekçilerine, partimizin tüm seçilmişlerine selam olsun. CHP'nin Manisa'da da Türkiye'de de yürüyüşü devam edecektir...

Deva Partisinden istifa eden, daha önce devlet bakanlığı görevinde bulunan Selma Aliye Kavaf'a parti rozeti takan Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

Yargı tacizlerine karşı dimdik bir duruşu göstermek üzere geçen hafta bu saatlerde, toplantımızı İstanbul'a taşıyarak yeni bir başlangıca motiveydik. Artık daha sonra acı haberi aldık. Can kaybının 70'lere çıktığını duyduğumuz bir anda biz parti toplantısı yapmayı düşünemezdik. Türkiye'nin dört yanından gelen 81 il başkanımıza toplantımızı iptal ettiğimizi açıkladık. Yetkin arkadaşlarımızı Kartalkaya'ya yönlendirdik. Bizler de hızla Kartalkaya'ya hareket ettik.

Can kaybının 70'in üzerinde olduğunu bilmemize rağmen yetkililerin açıklamasını bekledik. 6 saat 10 dakika sonra can kaybı açıklandı. Bir şeyi bekliyorlardı. Maalesef 36'sı çocuk olmak üzere 78 canımızı kaybettik. Beklediğimiz bir partinin Ankara kongresi ve eskiden bir partinin sözcüsüyken en ağır eleştirilerde bulunduğu partiye geçen bir sözcünün rozet takılması törenini bekledik.

Bundan saatler sonra vardığım Kartalkaya'da başka bir otelde bakanlara geçmiş olsun derken bilgi aldık. Orada da söyledim, insanlar kaybettiklerinin cansız bedenini ararken suçluluk telaşıyla bir bakanın çıkıp yalanla hedef göstermesinin, polemik yaratmasını doğru bulmadığımı söyledim. Günün o gün olmadığını orada da söyledik. Ellerindeki karayı, kiri başkalarına bulaştırma telaşı vardı. CHP olarak biz hakkaniyetli ve şeffaf bir soruşturma sürdürülmesine o zaman da tarafız şimdi de. Ama yangından 36 saat sonra belediyemizi zan altında bırakmak için AK Parti döneminde 2007 yapılmış bir denetim raporunu servis ettiler.

AK Parti'nin verdiği belgeyi biz vermişiz gibi servis ettiler. AA'yı TRT'yi alet ederek yangının otelin dışında 70 metrekarelik lokantada çıktığını anlatarak algı operasyonuna giriştiler. Bize kapalı zarf içinde mahcup ifadelerle mektup yollayan genel müdürlere şunu söylüyorum. BU kurumları aparat haline getirmeyin altında kalırsınız.

Gerçek, Bolu Belediyesi'nin bu otele uygunluk vermemesi ve AK Parti'nin 12 yıl buraya gidip 2007'den sonra denetim yapmamasıdır. Otele iş yeri ruhsatını Bolu Valiliğe bağlı özel idare vermektedir. Turizm Bakanlığı'nın bu otelde sakınca bulmamasıdır gerçek. Bilirkişi heyeti yangının 4. kattan çıktığını tüm eksiklikleri not ettiler. TRT kameramanı otelin önünde anons geçti. Bilirkişinin raporu bitirdiğini açıkladı. Raporu hazırladı bilirkişiler götürdüler ama almadılar bilirkişi raporunu. Bolu Belediyesi yazılmadığı için bakanlığın adını çıkarmadığı için yangının 4. kattan değil lokantadan çıktığını gösteren bir rapor istediler.

Yeni bir cadı avıyla karşı karşıyayız. Sen 12 yıl önce Gezi'ye gittin mi? Sen Gezi'ye gidin diye telefon açtın mı diye sormak, Gezi soruşturması başlatmak, 12 yıl sonra Gezi'ye gidenlerden hesap soruyorlar hissini yaratmak için yapılanın organize bir mesele olduğunun hepimiz farkındayız. Gezi'ye gidenlerden hesap sorulmuyor, Tamer Karadağlı devlet tiyatrolarının başına getirildi. Yavuz Bingöl'den de hesap sorulmuyor. Gezi'de hesap sorulan oraya gidenlerin bugünkü tavrıdır.

Gezi'de bulunanlara 'Siz devleti yıkmaya çalıştınız' diyenlere hatırlatırım. Tayfun Kahraman, Erdoğan ile görüşmüş heyetin başıdır. Tayfun Kahraman, şimdi devleti yıkmaya kalkmakla suçlanıyor. İstibdat döneminin kolonları yükseltilecek öyle mi, sizden korkan sizden beter olsun. Bahçeli, 15 Temmuz'dan ders almayanlara sesleniyormuş, 'Yüreğiniz yetiyorsa yine çıkın sokağa' diyormuş.

Bu kardeşiniz, 15 Temmuz'da da 16 Temmnuz'da da 'Seçilmiş parlamentonun arkasındayız' dedi. Bülent Tezcan, 'Şimdi tankların üzerine çıkmanın tam zamanıdır' dedikten sonra Tekin Bingöl, 'Darbeye direnin' dedikten sonra o an Bahçeli ne diyor? 'Halkın sokağa daveti Türk askeriyle muhtemel çatışmaya girmesi vahim sonuçlar doğuracaktır. İç savaş şartlarına hizmet etmesi düşünülmemelidir. Hiçbir ülkücü karanlık bir ortamda taraf olmayacaktır' diyor. Sen mi sokakta hesap sormuşsun? İsteyen açsın baksın o zaman attıkları MHP'nin tweeetine.

1970'lerin sonunda bir sağdan bir soldan vuruyorlardı. MHP'li bir eczacı Cemil Çölcü eczanesinde vuruldu. Bir sonraki gün Neşe Gülersoy eczanesinde vurulup öldürüldü. Elindeki metin, Cemil Çölcü'yü vuranları kınayan bir metindi. Sonra her ikisinin de vurulduğu silah aynı çıktı. Her yıl ikisinin de mezarına gidip çiçeği biz bırakırız. Bu ülke birbirinin evlatlarını ölüme yollamamayı öğrendi, bundan ders aldı. Her bayram mezarlarına giderim. CHP'liler böyle insanlardır. Senin kınından çıkaramayacağın kılıç bizim içimize sokamayacağımız bir kötülüktür.

Ben o gün 6 yaşındaydım, sen o gün 36 yaşındaydın. Sen içinde tuttuklarını bugün ortaya kustun. Seni ve ortağını kovana kadar bu ülkenin başından, Özgür Özel mücadele edecektir. Ümit Özdağ'a yapılan muameleyi kendime yapılmış sayıyorum. Kılıç çekip bağlılık yemini eden teğmenlere de Gezi yüzünden 1000 gündür ya da 7 yıldır içerde yatanlara da, 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyen genel başkana da bütün benliğimizle sahip çıkacağız.