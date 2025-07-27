İtalya'dan flaş iddia: Amrabat-Douglas Luiz takası masada!

AMRABAT-LUIZ TAKASI MASADA

La Gazzetta dello Sport, Juventus'un Douglas Luiz'in yerine alternatif olarak Sofyan Amrabat'ı düşündüğünü duyurmuştu. Tuttosport ise İtalyan devinin, Fenerbahçe ile olası bir anlaşmaya Amrabat takasını da dahil etmek istediğini yazdı.