Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale | Dış Haberler

        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale

        Özgürlük Filosu Koalisyonuna ait (Freedom Flotilla Coalition-FFC) Gazze'ye yardım ulaştırmak üzere yola çıkan "Hanzala" gemisine İsrail tarafından müdahale edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 22:37 Güncelleme: 27.07.2025 - 06:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" gemisinde bulunan Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau, gemiye müdahalenin başladığını belirterek, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin." ifadelerini kullandı.

        Hanzala gemisi yolcularından Fourreau, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin." diyerek gemiye müdahalenin başladığını duyurdu.

        Fourreau, gemidekilerin telefonlarını denize attığını belirtti.

        FFC'nin Hanzala gemisinin takibi için başlattığı Youtube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görüldü.

        REKLAM

        Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtildi.

        KIYIYA ÇEKİLDİ

        Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve İsrail'in uluslararası sularda baskın düzenleyerek el koyduğu Hanzala gemisinin, İsrail kıyılarına doğru çekildiği bildirildi.

        İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail donanmasının Hanzala gemisine el koyduğu belirtildi.

        Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan geminin “İsrail karasularına yasa dışı şekilde girmesinin engellendiği” ifade edilen açıklamada, Hanzala’nın kıyıya çekildiği aktarıldı.

        Açıklamada, Gazze’ye yönelik uygulanan ve büyük bir insanlık felaketine yol açan ablukayı ihlal etmeye yönelik girişimlerin tehlikeli ve yasa dışı olduğu iddia edildi.

        HAMAS'TAN AÇIKLAMA

        Hamas, İsrail ordusunun uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım götüren Hanzala gemisine düzenlediği baskını "korsanlık suçu" olarak nitelendirdi.

        Hamas’tan yapılan açıklamada, "İsrail’in Hanzala gemisini engellemesi ve yolcularını alıkoymasının, insanlığın iradesine açık bir meydan okuma ve işgalin gerçek yüzünü ortaya koyan bir korsanlık eylemidir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, gemideki uluslararası aktivistlerin güvenliğinden İsrail hükümetinin sorumlu olduğu belirtilerek, “Ablukayı kırmak için deniz konvoylarının gönderilmesi sürmelidir.” çağrısı yapıldı.

        Uluslararası aktivistlerin cesaretini takdirle karşıladığını vurgulanan açıklamada, tüm tehditlere rağmen verdikleri mesajın Filistin halkına ve dünyaya ulaştığını aktarıldı.

        Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler’e “Bu korsanlık suçunu kınayın, İsrail'in Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları ve soykırım savaşı nedeniyle hesap vermesini sağlayın” çağrısında bulunuldu.

        HANZALA GEMİSİ

        Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

        20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivist bulunduğu bilgisi verilmişti.

        Gazze'de kıtlık son haftalarda daha da vahim bir boyuta ulaştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, açlıktan kemikleri belirginleşen, baygınlık geçiren ve yürüyecek hali kalmayan insanlar dikkati çekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 21 kişi tutuklandı
        Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 21 kişi tutuklandı
        Bursa'da yangın büyüyor!
        Bursa'da yangın büyüyor!
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        İstanbul metrosunda kavga
        İstanbul metrosunda kavga
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        "3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"
        "3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Habertürk Anasayfa