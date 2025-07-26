İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" gemisinde bulunan Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau, gemiye müdahalenin başladığını belirterek, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin." ifadelerini kullandı.

Hanzala gemisi yolcularından Fourreau, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin." diyerek gemiye müdahalenin başladığını duyurdu.

Fourreau, gemidekilerin telefonlarını denize attığını belirtti.

FFC'nin Hanzala gemisinin takibi için başlattığı Youtube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görüldü.

Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtildi.

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve İsrail'in uluslararası sularda baskın düzenleyerek el koyduğu Hanzala gemisinin, İsrail kıyılarına doğru çekildiği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail donanmasının Hanzala gemisine el koyduğu belirtildi.

Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan geminin “İsrail karasularına yasa dışı şekilde girmesinin engellendiği” ifade edilen açıklamada, Hanzala’nın kıyıya çekildiği aktarıldı.

Açıklamada, Gazze’ye yönelik uygulanan ve büyük bir insanlık felaketine yol açan ablukayı ihlal etmeye yönelik girişimlerin tehlikeli ve yasa dışı olduğu iddia edildi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas, İsrail ordusunun uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım götüren Hanzala gemisine düzenlediği baskını "korsanlık suçu" olarak nitelendirdi.

Hamas’tan yapılan açıklamada, "İsrail’in Hanzala gemisini engellemesi ve yolcularını alıkoymasının, insanlığın iradesine açık bir meydan okuma ve işgalin gerçek yüzünü ortaya koyan bir korsanlık eylemidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gemideki uluslararası aktivistlerin güvenliğinden İsrail hükümetinin sorumlu olduğu belirtilerek, “Ablukayı kırmak için deniz konvoylarının gönderilmesi sürmelidir.” çağrısı yapıldı.

Uluslararası aktivistlerin cesaretini takdirle karşıladığını vurgulanan açıklamada, tüm tehditlere rağmen verdikleri mesajın Filistin halkına ve dünyaya ulaştığını aktarıldı.