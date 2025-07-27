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        Haberler Gündem Orman yangınlarında 3 kişi tutuklandı

        Orman yangınlarında 3 kişi tutuklandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya orman yangınları ile ilgili "7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3'ü tutuklandı; 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 18:53 Güncelleme: 27.07.2025 - 19:10
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        Orman yangınlarında 3 kişi tutuklandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya orman yangınları ile ilgili resmi X hesabı üzerinden bilgi verdi:

        22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen Orman Yangınlarıyla ilgili Jandarmamız tarafından;

        7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3’ü tutuklandı; 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Sakarya Hendek Kocatöngel Mahallesinde; 22 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarla temizlemek maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. M.Ç. ve N.O. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Sakarya Akyazı Boztepe Mahallesinde; 22 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, A.B. isimli şüpheli şahsın eskimiş yatağını yakmaya çalıştığı esnada ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği belirlendi. Şüpheli şahıs tutuklandı.

        Karabük-Ovacık Kışla Köyünde; 23 Temmuz’da başlayıp 26 Temmuz’da söndürülen orman yangınının çıktığı bölgede bulunduğu belirlenen B.K. isimli şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

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        Balıkesir-Savaştepe Karaçam Mahallesinde; 25 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının bir işletmede temizlik maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Bu kapsamda yangın çıkan bölgede bulunduğu tespit edilen N.A., H.S. ve M.S. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. 2’si tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.

        Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.

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