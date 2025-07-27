İspanyollar duyurdu: Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
Sağ bek arayışını sürdüren Beşiktaş'ın, Real Valladolid'den ayrılan Luis Perez'i gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...
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Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Sağ bek transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme Luis Perez geldi.
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Real Valladolid'den ayrılan Luis Perez sözleşmesinin bitmesi ile serbest oyuncu statüsüne geçti ve yeni takımı için arayışlara başladı.
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Marca'nın haberine göre Luis Perez ile Beşiktaş'ın ilgisi bulunuyor. Luis Perez'in serbest oyuncu statüsünde olması transferde bir artı olarak görülüyor.
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Luiz Perez'in adı Beşiktaş'ın yanında Rubin Kazan ile de anılıyor. Oyuncunun transferi hakkında önümüzdeki günlerde gelişme yaşanması bekleniyor.
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Geçen sezon İspanyol ekibi ile 33 maça çıkan tecrübeli oyuncu, skor katkısı yapamadı.
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