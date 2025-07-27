Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı: Son söz PSG'de!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan Skriniar'a kavuşuyor. Sarı-lacivertliler, Slovakyalı yıldız stoper ile 2029'a kadar geçerli sözleşme için anlaşmaya vardı. İmza için son onay bekleniyor. İşte detaylar...
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile oynanacak karşılaşma öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
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Teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Milan Skriniar transferinde mutlu sona gelindi.
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2029 YILINA KADAR GEÇERLİ SÖZLEŞME
Fabrizio Romano'nun aktardığı son bilgilere göre, Slovak stoper Milan Škriniar ile Fenerbahçe arasında 2029 yılına kadar geçerli olacak sözleşme için anlaşma sağlandı. Sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain'e sunduğu teklifi bir kez daha iyileştirdi ve Fransız kulübünden nihai onayı beklemeye başladı.
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Fenerbahçe ile PSG arasındaki pazarlıklar devam ederken, hem Jose Mourinho'nun hem de oyuncunun bu transferi istediği vurgulanıyor. Slovak savunmacı, sarı-lacivertli formayla kariyerine devam etmeye sıcak bakıyor.
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BAŞKAN ALİ KOÇ MÜJDEYİ VERMİŞTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda çarpıcı açıklamalarda bulunmuş ve transferle ilgili müjdeyi vermişti. Ali Koç, "Feyenoord maçında oynayabilecek 2 transfer daha olacak. İsimleri ifade edebilirdim ama Allah korusun diye bir şey demek istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı.
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Slovak oyuncu bu süreçte süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
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