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        Haberler Dünya Gazze'de "insani ara" başladı, yardım konvoyları yola çıktı | Dış Haberler

        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları Gazze'ye giriş yaptı

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılabilmesi amacıyla sabah saat 10.00 ile akşam 20.00 arasında geçerli olacak şekilde ilan ettiği geçici ateşkes başladı. Geçici ateşkes öncesinde Gazze'nin kuzey bölgelerinde patlamalar meydana geldi. Günlerdir açlık krizinin yaşandığı Gazze'ye yardım tırları giriş yapmaya başladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.07.2025 - 11:11 Güncelleme: 27.07.2025 - 13:51
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        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
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        İsrail ordusu, Gazze'deki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından duyurulan "insani aranın" yerel saatle 10.00'da başlayıp bu akşam saat 20.00'de biteceğini bildirdi.

        Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini engelleyerek sivillerin açlıktan ölmesine neden olan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hükümetin insani yardım girişinin arttırılması amacıyla verdiği "insani ara" kararı doğrultusunda ordunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını 10 saat boyunca durduracağı ileri sürüldü.

        "İnsani aranın" İsrail kara birliklerinin bulunmadığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Mevasi bölgesi, orta kesimde yer alan Deyr el-Belah ve Gazze kentinde bir sonraki duyuruya kadar her gün uygulanacağı iddia edildi.

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        Ayrıca, Gazze Şeridi genelindeki halka gıda ve ilaç ulaştıran ve dağıtan BM ile insani yardım kuruluşlarının konvoylarının güvenli geçişini sağlamak amacıyla saat 06.00'dan saat 23.00'e kadar kullanılacak "güvenli rotalar" belirlendiği öne sürüldü.

        İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından 27 Temmuz'da Gazze'ye saldırılara birkaç saatlik "insani ara" kararı alındığını duyurmuştu.

        YARDIM TIRLARI GAZZE'YE GİRİŞ YAPTI

        İsrail'in bölgede verdiği taktiksel aranın ardından Mısır ve Ürdün’den yardım konvoyları Gazze’ye doğru yola çıktı.

        Mısır'ın Refah kentindeki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan tırlar bölgeye giriş yaptı.

        GAZZE'DE AÇLIK NEDENİYLE 133 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        İsrail'in açlık ve kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 6 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 133'ye çıktığı bildirildi.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki hastanelere son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2'si çocuk, 6 ölüm vakasının kaydedildiği ifade edildi.

        Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ve yetersiz beslenmeden ölenlerin sayısının 87'si çocuk 133'e yükseldiğini kaydetti.

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