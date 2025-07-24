İsrail'in 'açlık' silahı! Gazze'de açlık krizi büyüyor!
Dünyanın gözü önünde 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de, bu kez halk açlık silahıyla karşı karşıya. İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su ve hijyen malzemesinin bulunamadığı bir insani felaketi yaşıyor. 60 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Gazze'de son günlerde açlık krizi sebebiyle 113'e yükseldi
7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarda on binlerce masum Filistinli hayatını kaybederken, İsrail son günlerde Gazze'de 'açlığı' silah olarak kullanmaya başladı.
Aylarca İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze'de altyapının çökmesi, sağlık sisteminin işlevsiz hale gelmesi ve neredeyse tamamen durdurulan yardım girişi nedeniyle Gazze halkı açlık, hastalık ve barınma sorunlarıyla boğuşuyor.
Son gelişmeler özellikle çocuklar arasında durumu daha da vahim bir hale getirirken, açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı günden güne artıyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki hastaneler, son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2 yeni ölüm kaydetti. Böylece açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan toplam can kaybı 113'e yükseldi" denildi.
HAFTALIK 500 BİN ÇUVAL UN İHTİYACI VAR
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, son yaptığı açıklamada İsrail ordusunun 145 günden beri sınır kapılarının tümünü kapalı tutması sebebiyle Gazze Şeridi'nde açlık krizinin yayılmaya devam ettiğini vurguladı ve Gazze Şeridi'ndeki nüfusun toplu çöküşünün önüne geçilmesi için haftalık 500 bin çuval un ihtiyacı olduğu bildirildi.
WP: GAZZE'DE KİTLESEL AÇLIK KAPIDA
Dünyanın önde gelen gazeteleri de Gazze'de yaşanan açlık krizine haberlerinde yer veriyor, BBC, The Guardian, Washington Post gibi gazeteler, Gazze'deki açlık krizini bugün manşete taşıdı.
Washington Post'ta "Gazze'de Kitlesel Açlık Kapıda: Açlıktan Ölümler Artıyor" başlıklı haberde dünyanın gözü önüne yaşanan insanlık krizine vurgu yapıldı.
İsrail'in Gazze'ye giren gıda miktarını ciddi şekilde kısıtladığının belirtildiği haberde, toplumun çöküşün eşiğinde olduğuna dikkat çekildi. Washington Post haberinin özeti şu şekilde:
"Yaklaşık dört aydır süren neredeyse tam kapsamlı İsrail kuşatmasının ardından, Gazze'de ayakta kalan az sayıdaki hastanede artık, yalnızca kemiklerinden ibaret kalan minik bedenleriyle giderek artan sayıda yetersiz beslenmiş çocuklar için özel servisler oluşturulmuş durumda.
Sağlık çalışanlarının aktardığına göre, doktorlar o kadar aç ki hastalarına bakarken baş dönmesi yaşıyorlar; onları belgelemeye çalışan gazeteciler ise çoğu zaman kliniklere kadar yürüyemeyecek kadar zayıf.
Açlık ve yetersiz beslenme sorunu ile mücadele eden binlerce çocuktan biri olan 1,5 yaşındaki Muhammed Zekeriya Eyüp el-Matuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. 9 Kilodan 6 kiloya düşen Matuk, süt, gıda ve temel ihtiyaçların olmadığı Gazze kentindeki bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor.
"HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ BİRKAÇ GÜN BOYUNCA HİÇBİR ŞEY YEMEDEN YAŞIYOR"
Aylar boyunca yardım kuruluşları, yaklaşan krize dair uyarılarda bulundu. İsrail, BM yardım faaliyetlerini askıya aldıktan sonra askeri bölgelerde kurulan dağıtım noktalarıyla bu çabaların yerini almaya çalıştı. İsrailli yetkililer, bu adımın 7 Ekim 2023'te İsrail'e saldıran Hamas’a baskı kurmak amacıyla atıldığını söyledi.
Ancak bu hafta doktorlar, yardım görevlileri ve Gazzeli tanıkların anlattıklarına göre, en kötü senaryo artık gerçeğe dönüştü: Birleşmiş Milletler’e göre her üç kişiden biri birkaç gün boyunca hiçbir şey yemeden yaşıyor ve hastaneler yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle artan ölüm vakalarını bildiriyor.
Salı günü güney Gazze'deki Nasser Hastanesi’nde çekilen bir videoda, karınları şişmiş, yumruklarını sıkarak ağlayan bebeklerin başında endişeyle bekleyen aileler görüldü. Yeni kurulan yetersiz beslenme servislerinden birinde, anneler ve çocuklar o kadar sessizdi ki, sıcak ve bunaltıcı ortamda en yüksek ses yalnızca hafifçe dönen iki pervane motorundan geliyordu.
Uluslararası Yardım ve Kalkınma Kuruluşu (IRC), Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ekiplerinin son günlerde yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan çocuk sayısında artış tespit ettiğini bildirdi. IRC Filistin Geçici Direktörü Scott Lea, "Minik bedenleri iflas ediyor, nefes alamıyorlar, bağışıklık sistemleri çöküyor."
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Tess Ingram ise çocuklardaki yetersiz beslenme oranlarının önlenebilir olduğunu, ancak bu durumu tedavi edebilecek sağlık sisteminin ya tamamen tükenmiş ya da saldırılarla işlevsiz hale getirilmiş olduğunu söyledi ve ekledi:
"Bu sayılar hızla yükseliyor çünkü çocuklara yeterince gıda, su ve sağlık hizmeti verilmiyor. Mesele tam olarak bu kadar basit""
"ZORLA AÇ BIRAKMA BİR SOYKIRIM EYLEMİDİR"
Birleşmiş Milletler diplomatı Muhammed Safa, sosyal medya hesabından İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Gazze'de binlerce insanın açlık kriziyle karşı karşıya olmasına sert tepki gösterdi.
Safa paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"BU İNSAN YAPIMI BİR KITLIKTIR.
Gazze'de her 3 kişiden 1'i günlerce yiyeceksiz kalırken, sınırda 9 bin tır dolusu yardım bekliyor.
Zorla aç bırakma bir soykırım eylemidir."
REUTERS, AFP, AP VE BBC'DEN İSRAİL'E ÇAĞRI
Diğer yandan, Reuters, Agence France-Presse (AFP) ve Associated Press (AP) ile haber kanalı BBC News, gazetecilerin Gazze'de açlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek "İsrail'i bir kere daha gazetecilerin Gazze'ye girip çıkmasına izin vermeye ve bölgedeki insanlara yeterli yardım malzemesinin ulaşmasını sağlamaya çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.
Açıklamada, "Kendilerini ve ailelerini besleyemez hale gelen Gazze'deki gazetecilerimiz için endişeliyiz. Bu bağımsız gazeteciler, dünyanın aylardır Gazze'deki gözü ve kulağı oldular. Şimdi, haberini yaptıkları insanların yaşadığı vahim koşullarla karşı karşıyalar." ifadeleri kullanıldı.