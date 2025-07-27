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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar National Geographic’ten Kapadokya’ya büyük tanıtım

        National Geographic’ten Kapadokya’ya büyük tanıtım

        Dünyaca ünlü yayın kuruluşu National Geographic, 46 milyon takipçili @netgeotravel instagram hesabında yayımladığı video ile Kapadokya'nın kalbi Göreme'yi milyonlara tanıttı. Yayınlanan videoda Kapadokya'nın büyüleyici atmosferini gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 11:42 Güncelleme: 27.07.2025 - 11:58
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        Kapadokya'ya büyük tanıtım
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        Dünyaca ünlü yayın kuruluşu National Geographic, 46 milyon takipçili @netgeotravel instagram hesabında yayımladığı video ile Kapadokya’nın kalbi Göreme’yi milyonlara tanıttı. Sıcak hava balonlarının gökyüzünü renklendirdiği görüntülerden, yüzyıllara direnen kaya oyma kiliselere kadar birçok simgesel detayın yer aldığı video, Kapadokya'nın büyüleyici atmosferini gözler önüne serdi.

        Sadece Kapadokya’nın görsel güzelliklerini değil, aynı zamanda kültürel ve doğal mirasının korunmasına yönelik çabaları da ön plana çıkaran video, büyük beğeni topladı.

        "YUKARIDAN KEŞFEDİN"

        National Geographic, Kapadokya'yı; "Türkiye'nin Göreme vadisinde bir hava yolculuğuna çıkın ve gerçeküstü manzarayı yukarıdan keşfedin" şeklinde tanıttı.

        "KAPADOKYA TÜM DÜNYAYA AÇILAN PENCERE"

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        Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, milyonlarca takipçisi olan National Geographic tarafından yapılan paylaşımı bölge için önemli bir gelişme olarak değerlendirerek şu açıklamayı yaptı: Kapadokya yalnızca geçmişin izlerini taşıyan bir coğrafya değil, aynı zamanda geleceğe bırakılacak evrensel bir mirastır. National Geographic gibi saygın bir platformda yer almak, bu değerli mirası tüm dünyaya anlatmak için bize eşsiz bir fırsat sunuyor.

        Cem Aslanbay, bu tanıtımın yalnızca turizm açısından değil, sürdürülebilirlik ve kültürel mirasın korunması açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı: Kapadokya Alan Başkanlığı olarak, bu tür uluslararası tanıtımları yalnızca birer turistik çağrı olarak değil; aynı zamanda kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından da önemli bir fırsat olarak görüyoruz.

        Cem Aslanbay, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen stratejiler doğrultusunda Kapadokya Alan Başkanlığı'na bağlı her noktayı tanıtmak için çalışmalarının kesintisiz süreceğini aktardı.

        "VİZYONUMUZA GÜÇLÜ BİR KATKI SAĞLIYOR"

        Kapadokya Alan Başkanlığı, National Geographic'in paylaşımını şöyle yorumladı: Dünyanın en prestijli yayın kuruluşlarından @NatGeo, 46 milyon takipçili Instagram hesabında Kapadokya'nın kalbi Göreme’yi birbirinden güzel görüntülerle tanıttı. Sıcak hava balonlarından kaya oyma kiliselere, eşsiz coğrafyamızın simgeleri milyonlara ulaştı. Kültürel ve doğal mirasımızın korunmasına da dikkat çeken bu paylaşım, bölge turizmine ve sürdürülebilirlik vizyonumuza güçlü bir katkı sağlıyor.

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        #kapadokya
        #National Geographic
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