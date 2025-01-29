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        Haberler Dünya Amerika İsrail, Trump'ın Suriye'den asker çekme niyetinden endişeli | Dış Haberler

        İsrail, Trump'ın Suriye'den asker çekme niyetinden endişeli

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme niyetinde olduğunu İsrail'e bildirdiği öne sürüldü. İsrail'in ise bu ihtimalin gerçeklemesinden kaygı ve endişe duyduğu belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 05:40 Güncelleme: 29.01.2025 - 05:48
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        İsrail, Trump'ın Suriye'den asker çekme niyetinden endişeli
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        Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey yetkililerin Suriye'deki ABD askerlerinin durumuna ilişkin Tel Aviv'e mesaj ilettiği belirtildi.

        AA'nın İsrail devlet televizyonu KAN'a dayandırdığı habere göre, Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini geri çekme niyetinde olduğu mesajının İsrail yönetimine bildirildiği ileri sürüldü.

        ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den askerlerini geri çekme ihtimalinin İsrail'de siyasi ve askeri alanda endişe ve kaygıya yol açtığı ifade edildi.

        Haberde ayrıca ABD askerlerinin geri çekilmesinin Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'yi de etkileyeceği aktarıldı.

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişlettiği Şeyh (Hermon) Dağı'nda "kalıcı" olacaklarını vurgulamıştı.

        KAN'ın haberine ilişkin İsrail yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #ABD
        #Suriye
        #israil
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