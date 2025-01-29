Zelenskiy: Putin korktuğunu bir kere daha gösterdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürütülecek müzakerelerin yasa dışı olacağını iddia etti.

Zelenskiy'nin Rusya ile müzakereleri yasakladığına dair bir kararname imzaladığını hatırlatan Putin, bu kararnamenin iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

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Zelenskiy ise Putin'in açıklamasından 3 saat sonra sosyal medyadan ilgili iddiaya cevap verdi. Zelenskiy Putin'in müzakerelerden korktuğunu belirtirken "Putin güçlü liderlerden korkuyor, savaşı uzatmak istiyor. Her hareketi savaşı sonsuz kılmaya yönelik. Önümüzde barış için bir şans var ama Putin, bir yandan geniş ölçekli işgale hazırlanırken hibrit saldırılarına devam edebilmek için her şeyi yapıyor. Dünya liderleri geçmiş yıllarda yapılan hataları göz önüne almalı. Putin dünyadaki istikrarı bozma kapasitesine sahip ancak o aynı zamanda güçlü liderlerin baskısından korkacak biri. Rusya zorunda bırakılırsa barış mümkün." dedi.

Donald Trump'ın ABD başkanı olmasından sonra Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili ümitler artmıştı ancak son zamanlarda verilen demeçler sürecin tersine dönmeye başladığını gösteriyor.