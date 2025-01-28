İtalya başbakanına soruşturma

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranan Libyalı yetkili Usame el-Masri Nacim'i serbest bıraktırdığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Libya Adli Polisinin başında bulunan Usame el-Masri Nacim; işkence, tecavüz ve cinayet gibi insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında aranıyordu. Ocak ayının başında İtalya'nın Torino kentine maç izlemek için gelen Usame el-Masri, İtalyan polisi tarafından gözaltına alındı. Ancak bir İtalyan mahkemesi, Masri'yi 21 Ocak'ta serbest bıraktı.

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Giorgia Meloni'ye, el-Masri'nin serbest bırakılmasına ilişkin soruşturma açılırken, Meloni "Yıldıramazsınız, şantaj yapamazsınız." diyerek soruşturmayı kendisine karşı siyasi bir hareket olarak değerlendirdi.

Meloni'nin Libya ile yapılan göçmen anlaşmasını korumak istediği ve bu nedenle Libyalı yetkiliyi serbest bıraktığı iddia ediliyor.